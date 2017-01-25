Учёные прогнозируют падение гигантского астероида на Землю
Огромный астероид рухнет на Землю и вызовет мега-цунами. Об этом заявили учёные из американского научного центра NASA.
По словам астронома Демина Дамира Захаровича, обрушение астероида может привести к человеческим жертвам: создать разрушительное цунами, если приземлится в море, или стереть целый город с лица Земли. Учёный обвинил NASA в том, что о падении объекта агентство уведомило только сейчас. По его утверждению, центр зафиксировал объект, вращающийся вокруг Солнца, в октябре 2016 года.
Между тем, некоторые учёные уверены: астероид сгорит в атмосфере Земли. Однако Захарович не согласен. Он считает, что космический объект с лёгкостью сможет преодолеть защиту Голубой планеты.
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