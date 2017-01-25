Пухлый Ждун: новый мем покоряет пользователей рунета

Оказывается, скульптуры тоже могут стать мемами. Рунет завоёвывает мем «Ждун» (или «Ожидающий»), который похож на любого человека практически любой профессии.

Изначально скульптуру «Ждуна» поставили рядом с детской больницей в Голландии. Автор заметила, что в медучреждениях на скамейках часто сидят грустные и уставшие люди — так и родилось вдохновение для создания «Ждуна».

Симпатичный полуслон-полунасекомое с человеческими руками появился ещё в прошлом году, но в рунете на него обратили внимание только сейчас. И пришли в полный восторг, обнаружив, что «Ждун» подходит ко многим ситуациям.

Например, очень популярен «Ждун» в образе не разбирающейся в компьютере женщины.

Многие мемы относятся к больницам.

Также пухлый «Ждун» отлично подходит ко многим житейским ситуациям.