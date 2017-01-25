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Россиянка купила кота-экстрасенса за несколько миллионов

25-01-2017, 11:38

Жительница Новосибирска приобрела кота-экстрасенса стоимостью пять миллионов рублей. Сибирячка уверяет, что уникальное животное проходит сквозь стены и умеет внушать мысли. До покупки женщина несколько дней общалась со своим новым спутником и осталась в совершенном восторге.

 

 

«Коту из Благовещенска по имени Чарльз Уиткинс 800 лет, он обладает даром общения с потусторонним миром, а также умеет проходить сквозь стены и гипнотизировать хозяев, заставляя их скармливать ему все самое вкусное из холодильника. В ближайшее время этот уникальный представитель кошачьих обретет свой новый дом в Новосибирске в услужении местной ведьмы по имени Наталья, которая не пожалела выложить за Чарльза пять миллионов рублей», - сообщает 2х2.su.

— Я не собираюсь делиться методикой работы. Кот мне нужен и как спутник, и как работник, - приводит издание слова покупательницы, хозяйки салона экстрасенсорных услуг.

Перед покупкой Наталья провела с Чарльзом несколько дней и воочию убедилась в его способностях. По словам прежнего хозяина кота, животное могло среди ночи потребовать у него сходить в магазин, а потом силой мысли отбирало колбасу и рыбу, которые он приносил.

— По ночам я просыпался от желания съесть именно эти продукты, хотя рыбу я не ем ни в каком виде, а колбасу употребляю только сырокопченую.  Голод проходил только после того, как кот начинал есть, – говорит амурчанин.

Также пушистик неоднократно демонстрировал свое умение проходить сквозь стены и постоянно наблюдает какие-то невидимые сущности.

Животное досталось благовещенцу после смерти тети, и когда он его кастрировал, кот стал совсем невыносим. Поэтому мужчина и решил от него избавиться.

Изначальная цена за четырехлапого экстрасенса планировалась в районе 17 миллионов рублей, сообщает «Амур.инфо». Видимо позже хозяин умерил свои аппетиты или кот ему внушил сбросить цену, потому что благовещенец согласился на пять миллионов.



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