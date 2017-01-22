В зоопарке смелая утка в логове хищника издевалась над тигром
В сети появилось видео, как в зоопарке смелая утка в водоёме для тигра издевалась над ним. Хищник пытался её поймать, но утка каждый раз ускользала, а потом вновь возвращалась. Забавный случай произошёл в одном из британских зоопарков.
Как сообщает «Российская газета», пользователи сети уже прозвали пернатую самой смелой уткой в мире.
Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештегСобытия
В сети опубликовали советский диафильм с предсказаниями на 2017 годСобытия
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».Общество
Живодёр в прямом эфире убил котаГород
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
Появилось видео массового ДТП с 8 пострадавшими в КраснодареПроисшествия
Кубанские зоозащитники требуют забрать бенгальского тигренка уГород
В Сети появилось видео сжигания заживо «ведьмы»Главное
РУССКИЕ ИДУТ: Российские десантники стали героями нового ролика вОбщество
Обидчивый хомяк покорил интернет-пользователей. ВидеоСобытия
Маленького медвежонка посадили на цепь для развлечения посетителей вПроисшествия
Парочка занялась сексом на улице у всех на глазах. Видео (18+)Главное
Школьница нарисовала прахом прадедушки-ветерана ВОВ рисунки ко ДнюОбщество
Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. ФотоГород
«Свежее мясо ему по вкусу»: разъяренный тигр набросился на пьянуюПроисшествия
Прямая трансляция попытки самоубийства взорвала Сеть. ВидеоГлавное
Паранормальное селфи семейной пары напугало пользователей соцсетейОбщество
Две полураздетые девушки устроили танцы на дороге под дождем. ФотоСобытия
В сети появилось 4 новых видео крушения Боинга в Ростове-на-ДонуГлавное
«Тариф Аватар» таксисты обливают зеленкой не желающих расплачиватьсяТранспорт
В Краснодаре вернулись к идее Wi-Fi в общественном транспортеТранспорт
Медведь откусил руку любопытному мужчине в Мурманской областиПроисшествия
Тигр Амур и козел Тимур подралисьСобытия
Бомж всю ночь разгуливал по гипермаркету и пил дорогой коньякПроисшествия
Доблестная полиция не пропустила скорую с ребенком ради «VIP» кортежаТранспорт
Студентки жестоко расправились с однокурсницей в общежитииКриминал
На Кубани пройдет единственный в мире пляжный забегСпорт
Россиянка продает свою невинность за iPhone 6s или поездку в ДомбайСобытия
В сочинском зоопарке появился пятирогий баран-мутантСочи
На Авито продается Упоротоя волчицаСобытия
В Ростове продавец незамерзайки «родился в рубашке». ВидеоПроисшествия
Школьники устроили в сети прямую трансляцию избиения одноклассницыКриминал
Деньги решают всё: внук миллиардера проверил на прочность женскуюСобытия
Голые сибирячки станцевали скандальный тверк. ВИДЕОПроисшествия
Девушки разделись ради iPhone и прославились на весь мир. ВИДЕОПроисшествия
Медведь атаковал живодеров проехавших по нему 8 раз на джипе. ВИДЕОПроисшествия
Парни на внедорожнике разобрались с велосипедистом на тротуаре (фото)Происшествия
Смелая россиянка сдала в аренду свою ягодицу (фото)Город
В сети появилось видео с задержанием педофила в Ростове-на-ДонуКриминал
Краснодарец пытался сжечь себя в парикмахерскойПроисшествия