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В зоопарке смелая утка в логове хищника издевалась над тигром

22-01-2017, 22:05

В сети появилось видео, как в зоопарке смелая утка в водоёме для тигра издевалась над ним. Хищник пытался её поймать, но утка каждый раз ускользала, а потом вновь возвращалась. Забавный случай произошёл в одном из британских зоопарков.

 

 

Как сообщает «Российская газета», пользователи сети уже прозвали пернатую самой смелой уткой в мире.



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