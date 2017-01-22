В зоопарке смелая утка в логове хищника издевалась над тигром

В сети появилось видео, как в зоопарке смелая утка в водоёме для тигра издевалась над ним. Хищник пытался её поймать, но утка каждый раз ускользала, а потом вновь возвращалась. Забавный случай произошёл в одном из британских зоопарков.

Как сообщает «Российская газета», пользователи сети уже прозвали пернатую самой смелой уткой в мире.