Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь». Видео

16 декабря в Москве на киностудии имени Горького произошел шокирующий случай, едва не закончившийся трагедией, пишет Privet-Rostov.ru.

Дрессированная медведица напала на сотрудницу съемочной группы, во время съемок передачи «Про любовь». ЧП произошло в перерыве, пока дрессировщик кормил животное, наряженное в смешной костюм и слушал указания работников киностудии.

До определенного момента хищник не проявлял агрессии и послушно выполнял все команды хозяина, получая за это разные вкусности. И вдруг произошло непредвиденное. Не думая о безопасности одна из членов съемочной группы подошла вплотную к зверю и что-то ему протянула. Происходящее транслировал в свой Periscope один из очевидцев.

Когда одна из сотрудниц протянула медведице руку, животное резко ударило ее лапой, а потом, зацепившись когтями за шнурок бейджа, повалило девушку на пол лицом вниз, отрывок опубликовал телеканал «360».

В студии послышались испуганные крики. К счастью, дрессировщик среагировал молниеносно. Он оттащил от испуганной девушки свою воспитанницу и очень быстро ее успокоил.

«Я же просил! Не трогайте ее! Зачем без разрешения…», — прокомментировал произошедшее мужчина.

Судя по записи, пострадавшая отделалась несколькими ссадинами и синяками. О серьезности ее травм информации нет.