Назло сотрудникам ДПС раздосадованные водители фур ссыпают пшеницу на трассах. Видео

Инцидент произошел на Батайском кольце.

Сотрудники ДПС остановили на трассе грузовик, груженным зерном. Выяснилось, что фура идет с большим перегрузом. После конфликта с сотрудником ДПС, который отказался пропускать автомобиль, так как перегруз может стать причиной аварийной ситуации, раздосадованный водитель решил проблему по-своему. Не долго думая мужчина высыпал зерно прямо на трассе.

- Где-то голодают, а тут такое, печально такое наблюдать,- посетовали ростовчане в сети.

В сети знающие люди рассказали, что практически все фуры идут с перегрузом, но чтобы не возникало проблем сотрудникам ДПС просто проплачивают. В данном же случае видимо сотрудник полиции попался принципиальный или заломил слишком большую цену.

Автомобилисты отметили, что без перегруза могут себе позволить ездить только крупные фирмы, такие как «Юг Руси». Мелкие же предприятия и частники всегда прибегают к перегрузу, чтобы оправдать поездку финансово.

Зачастую перегруз у фур идет двукратный или трехкратный. Если у машины нормальный владелец и шофер, то она нормально переносит такие перегрузы.

Из-за перегруженных фур федеральные трассы зачастую выходят из строя раньше нормативного срока эксплуатации.

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Источник:Privet-Rostov.ru