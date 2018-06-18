У жителей Краснодара начали отбирать квартиры из-за долгого отсутствия

Для того, чтобы потерять квартиру отныне необходимо лишь не появляться в ней несколько лет.





Выселить из квартиры могут не только прописанных там граждан, но и самого владельца жилплощади.

- Показательный случай произошёл сроссиянкой, которая владела 1/3 доли вквартире. Нодевушка отсутствовала напротяжении 20 лет. Витоге вторая собственница, укоторой было 2/3, подала всуд иск. Витоге ейдосталась вся квартира, адругая хозяйка лишилась своей трети, -сообщает канал «Юридические тонкости».

Чтобы выселить из квартиры неугодного соседа необходимо иметь соблюсти следующие моменты:

владеть недвижимостью открыто, добросовестно инепрерывно втечение 15-ти лет, после чего суд признает ихсобственниками.

нести все расходы пооплате коммунальных услуг, ремонту исодержанию квартиры.

Суд признает собственника отказавшимся от имущества не только в случае, если онобэтом прямо заявил, ноипо фактическим действиям. Вчастности, признается, что собственник отказался отсвоего имущества, если оннапротяжении длительного времени необеспечивает его надлежащее содержание. Однако, в это число не входят арендаторы жилплощади.

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Источник:Privet-Rostov.ru