Брешь в законе может сделать уголовниками многих водителей
Речь идет о ДТП со смертельным исходом.
«Честным» водителям могут дать тюремный срок больше, чем нечестным. Такой серьёзный законодательный пробел выявил Конституционный суд России.
Сейчас уголовным кодексом для водителя, спровоцировавшего ДТП со смертельным исходом, предусмотрено наказание до трех лет тюрьмы. Однако, если онбыл пьян, тонаказание уже составит отчетырех додевяти лет. Многие водители, будучи пьяными, используют эту лазейку. То есть они уезжают с места аварии и протрезвев приходят в полицию с повинной.
Лазейка вскрылась после того, как похожий инцидент произошёл вИвановской области.
- Суд признал, что «честные» водители, которые действуют позакону инепокидают место ДТП, могут столкнуться сболее жестким наказанием, чем те, кто место аварии покинул. Иэто несправедливо,- сообщает журнал «Мой мотор».
Конституционный суд направил в Госдуму запрос с просьбой втечение одного года устранить законодательный пробел.
Эксперты отмечают, что устранить данный пробел будет весьма проблематично, так как массово могут пострадать невиновные водители. Одним извариантов может стать перевод статьи заоставление места ДТП вуголовную. Иными словами, могут попасть на скамью подсудимых автомобилисты, которые случайно чиркнули напарковке чужое авто иуехали, незаметив это.
Другой вариант: расширить полномочия судей при определении наказания. Нотогда появляется риск коррупционной составляющей.
Эксперты предложили приравнять оставление места ДТП котказу отосвидетельствования насостояние алкогольного опьянения. Но и в этом случае могут пострадать те, кто задел чужую машину инезаметил, что совершил ДТП, или стеми, кто уехал, находясь всостоянии аффекта.
Источник:Privet-Rostov.ru
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