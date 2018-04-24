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«Налог на воздух» и не только: Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Вчера, 19:38

С первого дня месяца у многих бюджетников вырастет заработная плата.

 

 


 

 

Соответствующий приказ глава государства подписал еще в марте, его указом был выравнен МРОТ и уровень прожиточного минимума. Выплаты вырастут почти на 18%.

 

В случае, если работодатель зарплату сотрудникам не повысит, то ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

 

В мае в некоторых региона введут курортный сбор с туристов.

 

Налог введут в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Сумма сбора не превысит 50 рублей в сутки. Вырученные деньги направят на развитие инфраструктуры региона. В случае неуплаты сбора туриста ждет штраф в размере от 500 до 15 000 рублей. В народе новый сбор прозвали «налогом на воздух».

 

В мае многие россияне столкнуться с проблемами при операциях с валютой.

 

У банков появится новый список причин для отказа. В рамках нового закона клиентов обяжут сообщать сроки получения на свои счета валютной выручки.

 

Сложнее станет в мае и игроманам.

 

В силу вступят правки в закон о госрегулировании азартных игр. Нововведения ощутят и банки, отныне кредитным организациям запретят переводить деньги от физлиц на счета организаторов лотерей и казино. В случае нарушения запрета банк могут лишиться лицензии.

 

С 27 мая изменится ответственность авиаперевозчиков за утерянный багаж.

 

Отныне за утрату, недостачу или порчу багажа перевозчик заплатит пассажиру по тарифу, определенному в рамках международных договоров РФ.

 

Ужесточат и ответственность за мошенничество с электронных средств платежа.  

 

Если раньше злоумышленнику грозил арест на 4 месяца, то сейчас ему будет грозить лишение свободы на срок до 3 лет.

 

Уголовная ответственность вводится и за преступление в сфере госзнака.

 

За провокацию подкупа виновных станут садить до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности.

 

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