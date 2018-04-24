«Налог на воздух» и не только: Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Соответствующий приказ глава государства подписал еще в марте, его указом был выравнен МРОТ и уровень прожиточного минимума. Выплаты вырастут почти на 18%.

В случае, если работодатель зарплату сотрудникам не повысит, то ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В мае в некоторых региона введут курортный сбор с туристов.