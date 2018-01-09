Новая смертельная игра увлекла подростков в России
Игра наносит серьезный вред организму и может закончится летальным исходом.
Tide Pod Challenge увлекла российских подростков. Новая игра опасна для жизни, в лучшем случае ребенок останется инвалидом, в худшем случае – это летальный исход. Суть игры очень проста, необходимо как можно оригинальнее съесть капсулу стирального порошка. Видео момента поглощения капсулы необходимо выложить в соцсети.
- Подростки принимают похожие на конфеты капсулы и приглашают участвовать своих друзей. Некоторые сервируют капсулы или готовят их, - сообщает «Лента.ру».
Капсулы содержат ядовитые вещества, который могут нанеси непоправимый вред здоровью подростка и даже повлечь за собой смерть, если пострадавшему не будет вовремя оказана помощь, пишет Privet-Rostov.ru
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