Новая смертельная игра увлекла подростков в России

Игра наносит серьезный вред организму и может закончится летальным исходом.

Tide Pod Challenge увлекла российских подростков. Новая игра опасна для жизни, в лучшем случае ребенок останется инвалидом, в худшем случае – это летальный исход. Суть игры очень проста, необходимо как можно оригинальнее съесть капсулу стирального порошка. Видео момента поглощения капсулы необходимо выложить в соцсети.

- Подростки принимают похожие на конфеты капсулы и приглашают участвовать своих друзей. Некоторые сервируют капсулы или готовят их, - сообщает «Лента.ру».

Капсулы содержат ядовитые вещества, который могут нанеси непоправимый вред здоровью подростка и даже повлечь за собой смерть, если пострадавшему не будет вовремя оказана помощь, пишет Privet-Rostov.ru



