Опасная инфекция атакует россиян

За 10 месяцев уровень заболеваемости корью вырос в 4,3 раза.

Неутешительные данные по статистике заболеваемости опубликовал Роспотребнадзор. За последние десять месяцев уровень заболеваемости корью увеличился в 4,3 раз.

- В этом году зарегистрировано 367 случаев заболевания, тогда как в 2016 году — 86 случаев, - сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как отмечается в обнародованных данных, чаще всего инфекцию косит жителей Дагестана, Чечни, Московской области и Москвы, пишет Privet-Rostov.ru.