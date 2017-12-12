Опасная инфекция атакует россиян
За 10 месяцев уровень заболеваемости корью вырос в 4,3 раза.
Неутешительные данные по статистике заболеваемости опубликовал Роспотребнадзор. За последние десять месяцев уровень заболеваемости корью увеличился в 4,3 раз.
- В этом году зарегистрировано 367 случаев заболевания, тогда как в 2016 году — 86 случаев, - сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Как отмечается в обнародованных данных, чаще всего инфекцию косит жителей Дагестана, Чечни, Московской области и Москвы, пишет Privet-Rostov.ru.
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