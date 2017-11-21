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Новая волна мошенничества с банковскими картами началась в Краснодаре

21-11-2017, 09:40

Осенью мошенники изобрели новый способ выманивания денег у населения.


На этот раз злоумышленники используют социальные сети. Особой любовью у мошенников пользуется сеть «ВКонтакте». Жертв обманщики ищут среди участников групп крупных банков. Под «прицел» мошенников попадают в основном те, кто оставлял на страницах паблика жалобы на работу банка или заявку на получение консультации.

 

Как пишет Privet-Rostov.ruПредставившись банковским работником, мошенники пишут в личные сообщения пользователю и уже в процессе разговора якобы о проблемах банка выманивают у оппонента данные карты, после чего списывают со счета все средства.

Для пущей убедительности, мошенники научились инициировать сообщения от банка с одноразовым паролем.

 

- Крупные банки об этой угрозе знают и уже с ней борются. Но и самих клиентов просят быть осторожными — не передавать никому смс-коды банка, информацию о карте, логин и пароль для личного кабинета на сайте банка. Для проверки любой информации, полученной в соцсети, лучше связываться с компанией по телефону. Поможет и установление расходных лимитов на месяц: если мошенникам и удастся получить доступ к карте, они не смогут снять больше, чем назначено, - отмечает «Коммерсантъ»



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