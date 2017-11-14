Власти нашли очередной способ лишить жителей Краснодара части семейного бюджета
Обеспокоенные снижением доходов с сельских поселений краснодарские депутаты предложили дать муниципальным властям возможность не только увеличивать, но и уменьшать вычет по налогу на имущество.
Соответствующий законопроект был накануне внесен в Госдуму.
По мнению народных избранников, данное уменьшение связано с расчетом налога из кадастровой стоимости, депутаты предложили делать налоговые вычеты лишь на один объект недвижимости.
«Таким образом, поскольку налог на имущество физических лиц является одним из основных доходных источников местных бюджетов, сельские поселения теряют значительные суммы налога. В некоторых поселениях ожидается снижение поступлений более чем в три раза», — цитируют слова депутатов «РИА Новости».
Стоит отметить, что в настоящее время налоговый вычет предоставляется на все объекты недвижимости, пишет Privet-Rostov.ru.
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