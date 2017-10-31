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Поющий фонтан лишил россиянку девственности

31-10-2017, 14:07

Необычный случай произошел в центральной части города Сочи.

 

Несколько студенток первого курса пошли отмечать День рождение одной из них в гости, пишет Privet-Rostov.ru.

Употребив некоторое количество алкогольных напитков, девушки решили искупаться в «Поющем фонтане».

В какой-то момент одна из девушек присела на сопло фонтана, которое было выключено. Внезапно из него вырвался мощный поток воды, который дефлорировал молодую студентку. На место происшествия прибыла Скорая. Медицинские работники сообщили пострадавшей, что она больше не девственница.

Мэрия города предупреждает местных жителей, чтобы они соблюдали аккуратность, купаясь в фонтанах города.

 

Фото: Spazio-verde.com



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