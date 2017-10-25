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За сутки история «мальчика без сознания» обошла всю Россию

25-10-2017, 14:45

Целый день жители разных городов России пересылали друг другу по мессенджерам фотографию мальчика, доставленного в больницу в бессознательном состоянии.


Сообщалось, что идет поиск родных ребенка. Кроме того, пользователи сети предлагали пост о данном мальчике во все региональные паблики.

«В ЦРБ привезли мальчика на вид лет 12. Без сознания.  Ищут родных. Может кто знает. У кого есть доступы в другие группы, сбросьте туда, пожалуйста», - таким текстом сопровождалось сообщение.

 

Рассылка данного поста началась в Москве 21 октября, а затем разошлась по всем регионам России. На самом деле данной истории уже больше двух лет и родные ребенка давно нашлись, пишет Privet-Rostov.ru.



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