За сутки история «мальчика без сознания» обошла всю Россию

Целый день жители разных городов России пересылали друг другу по мессенджерам фотографию мальчика, доставленного в больницу в бессознательном состоянии.

Сообщалось, что идет поиск родных ребенка. Кроме того, пользователи сети предлагали пост о данном мальчике во все региональные паблики.

«В ЦРБ привезли мальчика на вид лет 12. Без сознания. Ищут родных. Может кто знает. У кого есть доступы в другие группы, сбросьте туда, пожалуйста», - таким текстом сопровождалось сообщение.

Рассылка данного поста началась в Москве 21 октября, а затем разошлась по всем регионам России. На самом деле данной истории уже больше двух лет и родные ребенка давно нашлись, пишет Privet-Rostov.ru.