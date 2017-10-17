Превращение россиянина в «животное» попало на видео
Очередной кладоискатель попал на видео. Случайные очевидцы стали снимать процесс поиска закладки в одном из районов Ростова-на-Дону.
«Королева 1/9. Превращение человека в животное. Мужчина нашёл закладку с наркотиками и тут же их принял», - рассказывает автор.
Что из этого вышло смотрите сами…
«Естественный отбор. У человека с нынешними технологиями практически проблем с этим нет, но и здесь мы придумали как создать этот отбор. Причём мы сами это делаем. Молодцы», - комментируют данное видео в сети горожане, пишет Privet-Rostov.ru.
Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.
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