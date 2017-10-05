Регистрация
Важные темы
» » Чемпионат мира 2017 по европейским танцам в Кремле – главный турнир года!


Чемпионат мира 2017 по европейским танцам в Кремле – главный турнир года!

Сегодня, 11:08

28 октября в Кремле пройдет Чемпионат мира по европейским танцам серди профессионалов. Генеральный партнер — «Газпромбанк» (АО), официальный партнер — АвиакомпанияNordStar. Организатор Чемпионата 2017 — заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.

 

 

Ни для кого не секрет, что первая тройка в мировой элите европейского танца остается неизменной уже не один год. Две высшие ступени пьедестала прочно оккупировали американские дуэты. Мало кто сомневается, что и на этот раз золото достанется Арунасу Бижокасу и Катюше Демидовой, а вторыми вновь будут Виктор Фанг и Анастасия Муравьева. Однако это не означает, что бороться за эти награды фаворитам не придется. Как и всегда лучшие танцоры мира собираются приложить все усилия, чтобы вновь подтвердить свои звания. Сейчас пары активно готовятся к Чемпионату 2017. Анастасия Муравьева рассказала нам о ближайших планах и ходе подготовки:

Арунас Бижокас и Катюша Демидова - фото Алексей Исмагилов

Виктор Фанг и Анастасия Муравьева - фото Алексей Исмагилов2, США

«До Чемпионата в Москве у нас еще будут соревнования в Англии — International, они будут буквально на днях, но мы уже готовимся к Кремлю, чтобы через три недели выйти в идеальной форме на паркет. Кстати, в Москву на Чемпионат мира приедет из Санкт-Петербурга вся моя семья и брат, живущий в Москве. Я знаю, что и мои друзья, с которыми я соревновалась раньше, еще по юниорам, тоже придут поддержать нашу пару».


Кроме звездных дуэтов, возглавляющих мировой рейтинг, на Чемпионате в Москве будет очень много пар из разных стран, среди которых есть поистине уникальные танцоры. Об одном таком дуэте рассказал Станислав Попов:


«На нашем Чемпионате будет выступать одна очень интересная пара. Я имею в виду австрийский дуэт Роланд Мадер и Франческа Трибе-Мадер. В 1980 году в столице Австрии Вене, на стадионе Штадтхалле, проходила официальная командная встреча России и Австрии. Об этом сегодня мало кто знает, но я был участником этого события и отлично его помню. Так вот Ролаанд Мадер принимал тогда участие в этом соревновании. Он танцевал там с другой партнершей. Это было 37 лет назад. Вполне логично предположить, что это могло быть не первое его выступление. Поэтому, я думаю, что он на паркете уже больше сорока лет. И это, конечно, удивительный результат. Я могу открыть маленький секрет: мы готовим специальный приз для Роланда Мадера за многолетнее служение бальному танцу. Он никогда не афиширует то, насколько долго он уже выступает, и мало кто об этом знает. Возможно, он просто не хочет, чтобы зрители догадывались о его возрасте. Хотя, я думаю, что у него тот возраст, когда он уже может гордиться им. Мы будем рады вручить ему приз здесь в Москве и объявить об этом, потому что представители нашего танца должны знать своих героев. Это действительно уникальный танцор!»


Станислав Попов - фото Иван Иванович

Кроме главного турнира, в котором за медали будут сражаться лучшие профессиональные дуэты в европейской программе, 28 октября в Кремле пройдет еще одно очень интересное спортивное мероприятие. Будет разыгран Кубок Кремля по латиноамериканским танцам. В нем на паркет выйдут танцоры, выступающие в классе любителей. Зрителям же предстоит посмотреть два соревнования по разным направлениям в один день и насладиться спортивными танцами во всем их многообразии. Оценить красочность костюмов и безупречность движений, контраст сменяющих друг друга ритмов латиноамериканской и классической музыки.


Своими ожиданиями в связи с предстоящим турниром поделились Сергей Сутырин и Наталья Сажина— яркий, стильный российский дуэт, полуфиналисты прошлогоднего чемпионата мира:


Сергей Сутырин и Наталья Сажина, фото Юрий Коныжев

«Мы не сомневаемся, что все будет отлично, поскольку у Станислава Попова огромный опыт. Уверены, что этот турнир в Кремле даст новый толчок для развития именно европейских танцев в нашей стране. Соперникам хотим пожелать удачи, особенно иностранным парам. Им желаем также успеть посмотреть Россию, увидеть, что у нас всё здорово, насладиться пребыванием в Москве и получить удовольствие от самого Чемпионата».


фото Олег Коныжев

Публика и спортсмены с нетерпением ждут этого великолепного праздника танца в историческом сердце России, а организаторы делают все возможное, чтобы очередной кремлевский турнир стал ярким запоминающимся событием. Для работы приглашены лучшие художники по свету, декораторы, стилисты. Сопровождать турниры будут два блестящих оркестра «Дэнс-лэнд» Семена Мильштейна и «Семь ветров» Георгия Мушеева. Живая музыка в исполнении этих музыкантов давно стала визитной карточкой кремлевских танцевальных событий.



Организаторы турниров обещают азартные состязания и не менее интересную развлекательную программу. В программе вечера предусмотрены показательные выступления, которые подготовили звезды мирового хореографического искусства. Достаточно назвать такие имена как Виктор да Силва и Анна Мельникова. Несомненно, встреча со знакомыми танцорами, которые предстанут перед публикой в новом качестве, сделает вечер незабываемым.


Официальный сайт чемпионата


Ханна-Картунен-и-Виктор-да-Силва

Официальный ролик чемпионата






Билеты: 8-916-155-40-79


KASSIR.RU+ 7-495-730-730-0

CONCERT.RU+7-495-644-2222

В кассах Государственного Кремлевского Дворца: +7-495-628-52-32.




Прочитали - 33
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В Краснодаре во время выступления погиб мастер спорта по водно-моторному спорту

В Краснодаре во время выступления погиб мастер спорта по

Происшествия
На курорте «Имеретинский» пройдет бесплатный концерт фестиваля «Новая волна»

На курорте «Имеретинский» пройдет бесплатный концерт фестиваля «Новая

Сочи
Рамзан Кадыров станет свидетелем на свадьбе Виктории Лопыревой и Николая Баскова

Рамзан Кадыров станет свидетелем на свадьбе Виктории Лопыревой и

События
В России назвали стоимость самого дешевого билета на матчи

В России назвали стоимость самого дешевого билета на матчи "ЧМ-2018"

Спорт
В Сочи на горном ралли серьезно пострадал ребенок (фото)

В Сочи на горном ралли серьезно пострадал ребенок (фото)

Происшествия
Путин сыграет в хоккей в Сочи

Путин сыграет в хоккей в Сочи

События
Чемпионат Европы 2017 по латиноамериканским танцам: Россия давай!

Чемпионат Европы 2017 по латиноамериканским танцам: Россия давай!

Главное
Россиянам помогут с покупкой квартиры

Россиянам помогут с покупкой квартиры

Город
Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных животных

Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных

События
Россию лишили Чемпионата мира

Россию лишили Чемпионата мира

Главное
Почему Трампу дали победить

Почему Трампу дали победить

Общество
Кремлевский паркет принимает Чемпионат мира по латиноамериканским танцам 2016 среди профессионалов

Кремлевский паркет принимает Чемпионат мира по латиноамериканским

Главное
Ролик-предсказание «о страшном будущем России» взорвал интернет. ВИДЕО

Ролик-предсказание «о страшном будущем России» взорвал интернет. ВИДЕО

События
В Сочи запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В Сочи запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Сочи
В Москве жёстко ответили на ультиматум США: Неучам из джунглей нельзя так разговаривать с РФ

В Москве жёстко ответили на ультиматум США: Неучам из джунглей нельзя

Главное
Стали известны подробности программы конкурса «Новая волна»

Стали известны подробности программы конкурса «Новая волна»

Сочи
В Краснодаре прошел баттл уличных танцев

В Краснодаре прошел баттл уличных танцев

События
Стали известны даты проведения матчей ЧМ-2018 в Сочи

Стали известны даты проведения матчей ЧМ-2018 в Сочи

Спорт
Организаторы Евровидения: результаты конкурса пересматриваться не будут

Организаторы Евровидения: результаты конкурса пересматриваться не

Общество
Танцующая статуя в честь Станислава и Людмилы Поповых

Танцующая статуя в честь Станислава и Людмилы Поповых

Главное
Чемпионат Европы 2016 по латиноамериканским танцам: борьба будет жаркой!

Чемпионат Европы 2016 по латиноамериканским танцам: борьба будет

Главное
Сочи примет еще одни зимние Игры

Сочи примет еще одни зимние Игры

Сочи
В Сочи сразятся лыжники и сноубордисты

В Сочи сразятся лыжники и сноубордисты

Сочи
Хедлайнерами культурной программы Formula 1 станут Swanky Tunesт и Anton Bruner

Хедлайнерами культурной программы Formula 1 станут Swanky Tunesт и

События
FORMULA 1 Гран-при России 2016

FORMULA 1 Гран-при России 2016

События
Нюша и «Банд’Эрос» вошли в культурную программу «Формулы 1» в Сочи

Нюша и «Банд’Эрос» вошли в культурную программу «Формулы 1» в Сочи

Сочи
Женская дружба: студентки продали свою подругу в сексуальное рабство

Женская дружба: студентки продали свою подругу в сексуальное рабство

Криминал
В Сочи пройдет чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина

В Сочи пройдет чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина

Сочи
Автогонщик Даниил Квят раскритиковал трассу «Формулы-1» в Сочи

Автогонщик Даниил Квят раскритиковал трассу «Формулы-1» в Сочи

Спорт
Филипп Киркоров едет на Черное море с поваром, а Нюша - с родителями

Филипп Киркоров едет на Черное море с поваром, а Нюша - с родителями

События
Анастасия Волочкова попрощалась с Крымом, сделав новый шпагат в стрингах

Анастасия Волочкова попрощалась с Крымом, сделав новый шпагат в

События
В России подорожают сделки с недвижимостью

В России подорожают сделки с недвижимостью

Происшествия
Россию могут лишить права проведения «ЧМ-2018»

Россию могут лишить права проведения «ЧМ-2018»

Спорт
Парад в Москве пробрал Запад до самых печенок

Парад в Москве пробрал Запад до самых печенок

События
LiveSport.Ru продолжает изучать, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018

LiveSport.Ru продолжает изучать, как движется строительство новых

Спорт
Повар-кондитер из Краснодара может стать самой красивой девушкой страны

Повар-кондитер из Краснодара может стать самой красивой девушкой

События
В Краснодаре участники автопробега «Поклонимся великим тем годам» возложат венки у Вечного огня

В Краснодаре участники автопробега «Поклонимся великим тем годам»

События
Международные авиагонки в Сочи отменили по финансовым мотивам

Международные авиагонки в Сочи отменили по финансовым мотивам

Сочи / Спорт
С 1 июля полис ОСАГО можно будет купить в электронном виде

С 1 июля полис ОСАГО можно будет купить в электронном виде

Транспорт
Обама добивается третьей мировой

Обама добивается третьей мировой

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+