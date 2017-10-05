Чемпионат мира 2017 по европейским танцам в Кремле – главный турнир года!

28 октября в Кремле пройдет Чемпионат мира по европейским танцам серди профессионалов. Генеральный партнер — «Газпромбанк» (АО), официальный партнер — АвиакомпанияNordStar. Организатор Чемпионата 2017 — заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.

Ни для кого не секрет, что первая тройка в мировой элите европейского танца остается неизменной уже не один год. Две высшие ступени пьедестала прочно оккупировали американские дуэты. Мало кто сомневается, что и на этот раз золото достанется Арунасу Бижокасу и Катюше Демидовой, а вторыми вновь будут Виктор Фанг и Анастасия Муравьева. Однако это не означает, что бороться за эти награды фаворитам не придется. Как и всегда лучшие танцоры мира собираются приложить все усилия, чтобы вновь подтвердить свои звания. Сейчас пары активно готовятся к Чемпионату 2017. Анастасия Муравьева рассказала нам о ближайших планах и ходе подготовки:

Арунас Бижокас и Катюша Демидова - фото Алексей Исмагилов





Виктор Фанг и Анастасия Муравьева - фото Алексей Исмагилов2, США





«До Чемпионата в Москве у нас еще будут соревнования в Англии — International, они будут буквально на днях, но мы уже готовимся к Кремлю, чтобы через три недели выйти в идеальной форме на паркет. Кстати, в Москву на Чемпионат мира приедет из Санкт-Петербурга вся моя семья и брат, живущий в Москве. Я знаю, что и мои друзья, с которыми я соревновалась раньше, еще по юниорам, тоже придут поддержать нашу пару».





Кроме звездных дуэтов, возглавляющих мировой рейтинг, на Чемпионате в Москве будет очень много пар из разных стран, среди которых есть поистине уникальные танцоры. Об одном таком дуэте рассказал Станислав Попов:





«На нашем Чемпионате будет выступать одна очень интересная пара. Я имею в виду австрийский дуэт Роланд Мадер и Франческа Трибе-Мадер. В 1980 году в столице Австрии Вене, на стадионе Штадтхалле, проходила официальная командная встреча России и Австрии. Об этом сегодня мало кто знает, но я был участником этого события и отлично его помню. Так вот Ролаанд Мадер принимал тогда участие в этом соревновании. Он танцевал там с другой партнершей. Это было 37 лет назад. Вполне логично предположить, что это могло быть не первое его выступление. Поэтому, я думаю, что он на паркете уже больше сорока лет. И это, конечно, удивительный результат. Я могу открыть маленький секрет: мы готовим специальный приз для Роланда Мадера за многолетнее служение бальному танцу. Он никогда не афиширует то, насколько долго он уже выступает, и мало кто об этом знает. Возможно, он просто не хочет, чтобы зрители догадывались о его возрасте. Хотя, я думаю, что у него тот возраст, когда он уже может гордиться им. Мы будем рады вручить ему приз здесь в Москве и объявить об этом, потому что представители нашего танца должны знать своих героев. Это действительно уникальный танцор!»





Станислав Попов - фото Иван Иванович





Кроме главного турнира, в котором за медали будут сражаться лучшие профессиональные дуэты в европейской программе, 28 октября в Кремле пройдет еще одно очень интересное спортивное мероприятие. Будет разыгран Кубок Кремля по латиноамериканским танцам. В нем на паркет выйдут танцоры, выступающие в классе любителей. Зрителям же предстоит посмотреть два соревнования по разным направлениям в один день и насладиться спортивными танцами во всем их многообразии. Оценить красочность костюмов и безупречность движений, контраст сменяющих друг друга ритмов латиноамериканской и классической музыки.





Своими ожиданиями в связи с предстоящим турниром поделились Сергей Сутырин и Наталья Сажина— яркий, стильный российский дуэт, полуфиналисты прошлогоднего чемпионата мира:





Сергей Сутырин и Наталья Сажина, фото Юрий Коныжев





«Мы не сомневаемся, что все будет отлично, поскольку у Станислава Попова огромный опыт. Уверены, что этот турнир в Кремле даст новый толчок для развития именно европейских танцев в нашей стране. Соперникам хотим пожелать удачи, особенно иностранным парам. Им желаем также успеть посмотреть Россию, увидеть, что у нас всё здорово, насладиться пребыванием в Москве и получить удовольствие от самого Чемпионата».





фото Олег Коныжев





Публика и спортсмены с нетерпением ждут этого великолепного праздника танца в историческом сердце России, а организаторы делают все возможное, чтобы очередной кремлевский турнир стал ярким запоминающимся событием. Для работы приглашены лучшие художники по свету, декораторы, стилисты. Сопровождать турниры будут два блестящих оркестра «Дэнс-лэнд» Семена Мильштейна и «Семь ветров» Георгия Мушеева. Живая музыка в исполнении этих музыкантов давно стала визитной карточкой кремлевских танцевальных событий.









Организаторы турниров обещают азартные состязания и не менее интересную развлекательную программу. В программе вечера предусмотрены показательные выступления, которые подготовили звезды мирового хореографического искусства. Достаточно назвать такие имена как Виктор да Силва и Анна Мельникова. Несомненно, встреча со знакомыми танцорами, которые предстанут перед публикой в новом качестве, сделает вечер незабываемым.





Официальный сайт чемпионата





Ханна-Картунен-и-Виктор-да-Силва





Официальный ролик чемпионата

















Билеты: 8-916-155-40-79













В кассах Государственного Кремлевского Дворца: +7-495-628-52-32.







