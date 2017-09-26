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Люди выбрасывались из окон чтобы спастись из охваченной пламенем гостинцы. Фото. Видео

26-09-2017, 09:04

В центре Ростова-на-Дону, рядом с мэрией, горел 10-этажный дом. На месте работали пожарные расчеты. Огонь в считаные минуты охватил практически все этажи.

 

 

«Это страшно наблюдать. Люди выбрасываются из окон, взрываются и горят машины», - передавал с мета происшествия читатель Privet-Rostov.ru.

Сообщение о возгорании 10-этажного здания, расположенного в переулке Семашко, поступило на пульт дежурного в 13:53. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Дети из детского сада, расположенного поблизости были экстренно эвакуированы, пишет Privet-Rostov.ru.

Позже стало известно, что погибло 2 человека. Подробности.

Материал по теме: 

Понесут ли ответственность чиновники, разрешившие ввод в эксплуатацию гостиницы, построенной с грубейшими нарушениями.

Фото и видео с места событий можно посмотреть, пройдя по ссылке.



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