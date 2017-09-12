Регистрация
Важные темы
» » Мужской половой орган поздравил жителей российского мегаполиса на День города


Мужской половой орган поздравил жителей российского мегаполиса на День города

Сегодня, 09:56

Александр О. опубликовал в сети фотографии, сделанные на городской набережной во время празднования Дня города 15 сентября.

 

 

«Среди множества мероприятий, посвященных сегодняшнему Дню города, мне больше всего понравилось почему-то нигде не анонсированное, но весьма примечательное событие. По Дону в Ростове проплыл большой резиновый мужской эрегированный орган», - добавляет к снимкам автор.

Кто устроил данную акцию и какие цели преследовал не известно, пишет Privet-Rostov.ru.

«Этому городу нужен новый герой», - прокомментировал инцидент один из интернет пользователей.

 



Прочитали - 79
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Куда сходить на День города в Краснодаре

Куда сходить на День города в Краснодаре

События
В России хотят ввести новый праздник

В России хотят ввести новый праздник

События
«Очередная» жертва огромной змеи на пляже попала на видео

«Очередная» жертва огромной змеи на пляже попала на видео

События
Обезумевшая россиянка ограбила секс-шоп

Обезумевшая россиянка ограбила секс-шоп

Происшествия
Новый вирус атакует смартфоны жителей Краснодара и крадёт деньги

Новый вирус атакует смартфоны жителей Краснодара и крадёт деньги

Криминал
Секс на глазах у детей, который устроили дедушка и незнакомка в парке, попал на видео

Секс на глазах у детей, который устроили дедушка и незнакомка в

Происшествия
Гниющий заживо мужчина месяц живет на лавочке в парке

Гниющий заживо мужчина месяц живет на лавочке в парке

Происшествия
В России хотят ввести санкции против «Макдоналдса»

В России хотят ввести санкции против «Макдоналдса»

Инфраструктура
Ночь «разврата» привела в ужас россиянку

Ночь «разврата» привела в ужас россиянку

Главное
Голая женщина пришла заплатить за коммуналку в отделение банка

Голая женщина пришла заплатить за коммуналку в отделение банка

Происшествия
Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. Видео

Молодой россиянин спас от неминуемой гибели водителей. Видео

Транспорт
Оголившегося «терминатора» задержали в центре города

Оголившегося «терминатора» задержали в центре города

События
В России может появиться новый праздничный день

В России может появиться новый праздничный день

Главное
Полуголая женщина загорала в центрегорода

Полуголая женщина загорала в центрегорода

Город
Голый «любовник» утром под дождём прошел по улицам города

Голый «любовник» утром под дождём прошел по улицам города

Общество
Мужчине оторвало руку в результате взрыва у школы. Подробности

Мужчине оторвало руку в результате взрыва у школы. Подробности

Главное
В Краснодаре появится крытый аквапарк за 2 миллиарда рублей

В Краснодаре появится крытый аквапарк за 2 миллиарда рублей

Инфраструктура
Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделя

Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделя

События
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Главное
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына

Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого

Происшествия
Артемий Лебедев показал новый дизайн автомобильных номеров для Ростовской области

Артемий Лебедев показал новый дизайн автомобильных номеров для

Транспорт
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводке

Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводке

Общество
В незаконных новостройках Сочи продолжают продавать квартиры

В незаконных новостройках Сочи продолжают продавать квартиры

Сочи
Голая женщина каталась на гироскутере по набережной Анапы

Голая женщина каталась на гироскутере по набережной Анапы

Происшествия
В Сочи разрешили возить туристов на «33 водопада»

В Сочи разрешили возить туристов на «33 водопада»

Сочи
Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. Видео

Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. Видео

Общество
Мужчина, размахивая пенисом, угрожал ученице автошколы

Мужчина, размахивая пенисом, угрожал ученице автошколы

Главное
«Обнимашки» ребёнка и щенка покорили интернет. Фото

«Обнимашки» ребёнка и щенка покорили интернет. Фото

События
Врач убил пациента одним ударом: поставлена точка в резонансном деле

Врач убил пациента одним ударом: поставлена точка в резонансном деле

Криминал
Появилось полное видео падения Боинга в Ростове-на-Дону

Появилось полное видео падения Боинга в Ростове-на-Дону

Главное
В сети появилось 4 новых видео крушения Боинга в Ростове-на-Дону

В сети появилось 4 новых видео крушения Боинга в Ростове-на-Дону

Главное
Родители учат курить 2-х летнюю дочь. Фото

Родители учат курить 2-х летнюю дочь. Фото

Общество
В России начали действовать новые правила выдачи паспортов

В России начали действовать новые правила выдачи паспортов

Город
Мужской орган из снега убил влюбленных в Сибири

Мужской орган из снега убил влюбленных в Сибири

Происшествия
Как Краснодар стал самым благоустроенным городом России - интервью с главой города Евлановым Владимиром Лазаревичем

Как Краснодар стал самым благоустроенным городом России - интервью с

События
По центру Краснодара можно прогуляться виртуально

По центру Краснодара можно прогуляться виртуально

Здоровье
Отвратительный труп пришельца вызвал ажиотаж в соцсетях

Отвратительный труп пришельца вызвал ажиотаж в соцсетях

Происшествия
Ростовчане пожаловались губернатору Краснодараского края на состояние пляжей в Сочи

Ростовчане пожаловались губернатору Краснодараского края на состояние

Главное
В Генеральный план Краснодара внесут изменения

В Генеральный план Краснодара внесут изменения

Город
В сети появилось видео с задержанием педофила в Ростове-на-Дону

В сети появилось видео с задержанием педофила в Ростове-на-Дону

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+