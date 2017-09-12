Мужской половой орган поздравил жителей российского мегаполиса на День города
Александр О. опубликовал в сети фотографии, сделанные на городской набережной во время празднования Дня города 15 сентября.
«Среди множества мероприятий, посвященных сегодняшнему Дню города, мне больше всего понравилось почему-то нигде не анонсированное, но весьма примечательное событие. По Дону в Ростове проплыл большой резиновый мужской эрегированный орган», - добавляет к снимкам автор.
Кто устроил данную акцию и какие цели преследовал не известно, пишет Privet-Rostov.ru.
«Этому городу нужен новый герой», - прокомментировал инцидент один из интернет пользователей.
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