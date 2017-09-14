Регистрация
Важные темы
» » Фотосессию с расчлененным телом женщины устроил житель Краснодара


Фотосессию с расчлененным телом женщины устроил житель Краснодара

14-09-2017, 10:21
Телефон с шокирующими фотографиями обнаружили дорожные рабочие.

Фотосессию с расчлененным телом женщины устроил житель Краснодара


Мобильник с фотоснимками расчлененного трупа был найден на улице Репина. Как стало известно «Живой Кубани» из источников в правоохранительных органах, на одном из снимков мужчина позирует с отрубленной рукой женщины, на другом фото - голова трупа.  

Телефон  с фотографиями частей тела  нашли рабочие, которые сообщили о происшествии в полицию. Личность владельца мобильника установили, им оказался 35-летний житель Краснодара.

Автор фотоснимков рассказал правоохранителям, что обнаружил уже расчлененное тело неизвестной ему женщины в районе Авиагородка 10 сентября. По его словам, он только сфотографировался с убитой, оставив себе «на память» несколько снимков. После этого части тела женщины он выбросил в мусорный бак. Уточнить, где именно он избавился от тела, мужчина не смог. Также он сообщил, что на следующий после фотосессии с трупом день, 11 сентября, телефон со снимками он потерял.

В настоящий момент краснодарские следователи ведут поиски расчлененного тела женщины. Данный факт подтвердили в краевом СК.

- По факту обнаружения телефона с имеющимися на нем фотографиями 35-летнего местного жителя и частями тела погибшей женщины СКР по краю организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала ситуацию для «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Как выяснила «Живая Кубань», любителя шокирующих фото накануне задержали краснодарские полицейские за административное правонарушение, не связанное с данным инцидентом.
Источник: www.livekuban.ru

 

 



Прочитали - 602
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Студентка из Краснодара сорвалась с 12 этажа высотки

Студентка из Краснодара сорвалась с 12 этажа высотки

Происшествия
Пациентка умерла после укола в частной клинике

Пациентка умерла после укола в частной клинике

Происшествия
На турнике в Сочи обнаружили мужчину в петле

На турнике в Сочи обнаружили мужчину в петле

Криминал
В Краснодаре обнаружили тело мужчины

В Краснодаре обнаружили тело мужчины

Криминал
Труп сидящего мужчины нашли в Краснодаре

Труп сидящего мужчины нашли в Краснодаре

Город
Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка

Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка

Город
Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

Криминал
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

Криминал
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Криминал
Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

Криминал
Евгений Марочкин продал акции «Каян» за несколько месяцев до трагедии

Евгений Марочкин продал акции «Каян» за несколько месяцев до трагедии

Происшествия
Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Город
Изуродованные трупы матери и дочери нашли в Сочи

Изуродованные трупы матери и дочери нашли в Сочи

Криминал
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

Происшествия
В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицом

В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицом

Криминал
Россиянин два месяца жил в одном доме с трупом жены

Россиянин два месяца жил в одном доме с трупом жены

Главное
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

Город
Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Житель Краснодара пролежал мертвым у себя в квартире несколько дней

Криминал
В Адлерском районе туристы нашли труп мужчины

В Адлерском районе туристы нашли труп мужчины

Криминал
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Происшествия
Житель Краснодара привез на чужой машине в больницу два трупа

Житель Краснодара привез на чужой машине в больницу два трупа

Криминал
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

Криминал
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве бабушки и трех детей

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве бабушки и трех детей

Криминал
Житель Кубани ножницами заколол библиофила

Житель Кубани ножницами заколол библиофила

Криминал
Кубанский насильник сломал челюсть своей жертвы в момент нападения

Кубанский насильник сломал челюсть своей жертвы в момент нападения

Криминал
В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчина

В заброшенном доме в Краснодаре заживо сгорел мужчина

Происшествия
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Происшествия
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

Происшествия
На Кубани рабочего убило деревом в парке культуры

На Кубани рабочего убило деревом в парке культуры

Происшествия
В Сочи джипперы утонули, переезжая горную реку

В Сочи джипперы утонули, переезжая горную реку

Происшествия
СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

СК проводит проверку по факту падения ребенка в церковный пруд в Ейске

Происшествия
На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщины

На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщины

Криминал
В Ейске сын забил мать насмерть, не вытерпев оскорблений

В Ейске сын забил мать насмерть, не вытерпев оскорблений

Криминал
Полиция Краснодара ищет женщину, гулявшую голой по Краснодару

Полиция Краснодара ищет женщину, гулявшую голой по Краснодару

Происшествия
Житель Сочи выжил после удара топором по голове

Житель Сочи выжил после удара топором по голове

Криминал
В Кущевском районе мужчина расчленил и сжег свою возлюбленную

В Кущевском районе мужчина расчленил и сжег свою возлюбленную

Криминал
Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Криминал
В морге подменили тела умерших

В морге подменили тела умерших

Происшествия
Мужчина три года жил в квартире с мумией умершей матери

Мужчина три года жил в квартире с мумией умершей матери

Происшествия
Жителя Армавира, который убил, а потом забетонировал свою жену, дали 9,5 лет тюрьмы

Жителя Армавира, который убил, а потом забетонировал свою жену, дали

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+