Фотосессию с расчлененным телом женщины устроил житель Краснодара

Телефон с шокирующими фотографиями обнаружили дорожные рабочие.

Мобильник с фотоснимками расчлененного трупа был найден на улице Репина. Как стало известно «» из источников в правоохранительных органах, на одном из снимков мужчина позирует с отрубленной рукой женщины, на другом фото - голова трупа.Телефон с фотографиями частей тела нашли рабочие, которые сообщили о происшествии в полицию. Личность владельца мобильника установили, им оказался 35-летний житель Краснодара.Автор фотоснимков рассказал правоохранителям, что обнаружил уже расчлененное тело неизвестной ему женщины в районе Авиагородка 10 сентября. По его словам, он только сфотографировался с убитой, оставив себе «на память» несколько снимков. После этого части тела женщины он выбросил в мусорный бак. Уточнить, где именно он избавился от тела, мужчина не смог. Также он сообщил, что на следующий после фотосессии с трупом день, 11 сентября, телефон со снимками он потерял.В настоящий момент краснодарские следователи ведут поиски расчлененного тела женщины. Данный факт подтвердили в краевом СК.- По факту обнаружения телефона с имеющимися на нем фотографиями 35-летнего местного жителя и частями тела погибшей женщины СКР по краю организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала ситуацию дляпомощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.Как выяснила, любителя шокирующих фото накануне задержали краснодарские полицейские за административное правонарушение, не связанное с данным инцидентом.