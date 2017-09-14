Фотосессию с расчлененным телом женщины устроил житель Краснодара
Мобильник с фотоснимками расчлененного трупа был найден на улице Репина. Как стало известно «Живой Кубани» из источников в правоохранительных органах, на одном из снимков мужчина позирует с отрубленной рукой женщины, на другом фото - голова трупа.
Телефон с фотографиями частей тела нашли рабочие, которые сообщили о происшествии в полицию. Личность владельца мобильника установили, им оказался 35-летний житель Краснодара.
Автор фотоснимков рассказал правоохранителям, что обнаружил уже расчлененное тело неизвестной ему женщины в районе Авиагородка 10 сентября. По его словам, он только сфотографировался с убитой, оставив себе «на память» несколько снимков. После этого части тела женщины он выбросил в мусорный бак. Уточнить, где именно он избавился от тела, мужчина не смог. Также он сообщил, что на следующий после фотосессии с трупом день, 11 сентября, телефон со снимками он потерял.
В настоящий момент краснодарские следователи ведут поиски расчлененного тела женщины. Данный факт подтвердили в краевом СК.
- По факту обнаружения телефона с имеющимися на нем фотографиями 35-летнего местного жителя и частями тела погибшей женщины СКР по краю организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала ситуацию для «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.
Как выяснила «Живая Кубань», любителя шокирующих фото накануне задержали краснодарские полицейские за административное правонарушение, не связанное с данным инцидентом.
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