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В Подмосковье девятиклассник расстрелял учителя и ударил топориком по голове

Вчера, 09:26

Утром во вторник, 5 сентября, в средней школе № 1 города Ивантеевка Московской области 15-летний подросток в течение нескольких минут терроризировал всю школу.

 

 

Войдя в класс на уроке информатики, он разбросал самодельные взрывпакеты и стал стрелять из пневматики. А учительницу еще и ударил по голове кухонным топориком. В панике его одноклассники прыгали из окон. В результате травмы получили четыре человека: у учительницы черепно-мозговая травма и пулевое ранение в голову, одна девочка во время прыжка сломала позвоночник, еще у двоих более легкие переломы, пишет nv-news.com.

По чистой случайности в соседнем классе оператор телеканала «Ивантеевка» вел съемку. На видео инцидента, которое он одним из первых выложил в Интернет, слышны выстрелы.


Нападавший задержан, с ним работают следователи. Местные СМИ сообщают, что 15-летний Михаил П. из семьи крупного бизнесмена. В последний год подросток наблюдался у психиатра, а по словам его сверстников, он не раз заявлял, что собирается «устроить теракт», однако всерьез это никто не принимал. Видео со взрывами дымовых шашек и стрельбой юноша не раз выкладывал в соцсети.

Поводом для расправы с учителем информатики послужила нестандартная одежда девятиклассника – он пришел в школу в берцах и длинном плаще. Замечание педагога спровоцировало взрыв агрессии.

Возбуждено два уголовных дела: в отношении подростка - о хулиганстве, в отношении школьной администрации – о халатности.

Источник: nv-news.com



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