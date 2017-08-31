В Подмосковье девятиклассник расстрелял учителя и ударил топориком по голове
Утром во вторник, 5 сентября, в средней школе № 1 города Ивантеевка Московской области 15-летний подросток в течение нескольких минут терроризировал всю школу.
Войдя в класс на уроке информатики, он разбросал самодельные взрывпакеты и стал стрелять из пневматики. А учительницу еще и ударил по голове кухонным топориком. В панике его одноклассники прыгали из окон. В результате травмы получили четыре человека: у учительницы черепно-мозговая травма и пулевое ранение в голову, одна девочка во время прыжка сломала позвоночник, еще у двоих более легкие переломы, пишет nv-news.com.
По чистой случайности в соседнем классе оператор телеканала «Ивантеевка» вел съемку. На видео инцидента, которое он одним из первых выложил в Интернет, слышны выстрелы.
Нападавший задержан, с ним работают следователи. Местные СМИ сообщают, что 15-летний Михаил П. из семьи крупного бизнесмена. В последний год подросток наблюдался у психиатра, а по словам его сверстников, он не раз заявлял, что собирается «устроить теракт», однако всерьез это никто не принимал. Видео со взрывами дымовых шашек и стрельбой юноша не раз выкладывал в соцсети.
Поводом для расправы с учителем информатики послужила нестандартная одежда девятиклассника – он пришел в школу в берцах и длинном плаще. Замечание педагога спровоцировало взрыв агрессии.
Возбуждено два уголовных дела: в отношении подростка - о хулиганстве, в отношении школьной администрации – о халатности.
Источник: nv-news.com
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