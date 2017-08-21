Из-за действий черных риэлторов 120 домов на 8 улицах сгорело в одночасье в центре города. Фото. Видео

Жители пострадавших от огромного пожара улиц в центре Ростова-на-Дону убеждены, что их домовладения подожгли намеренно.

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По странному стечению обстоятельств в настоящее время в трубах не хватает давления воды для тушения возгорания. Из-за сильного ветра огонь охватил восемь улиц, по всей видимости такой размах не входил в планы поджигателей, сообщает Privet-Rostov.ru

Люди отчаянно пытаются спасти имущество разбивая стекла домов и вынося самые ценные вещи и документы. Собравшиеся местные жители обвиняют в бездействии местную власть. Напомним, ранее местным жителям угрожали поджогами если они не продадут свои дома.

По неподтвержденной информации одна крупная строительная компания хочет построить в данном районе что-то интересное, пишет Privet-Rostov.ru.

ВИДЕО.

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