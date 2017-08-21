Из-за действий черных риэлторов 120 домов на 8 улицах сгорело в одночасье в центре города. Фото. Видео
Жители пострадавших от огромного пожара улиц в центре Ростова-на-Дону убеждены, что их домовладения подожгли намеренно.
Фото с места происшествий и материал по теме: «Вас легче сжечь, чем что-то платить»: 2 недели погорельцам в открытую угрожали спалить дома. Где была прокуратура и губернатор все это время?
По странному стечению обстоятельств в настоящее время в трубах не хватает давления воды для тушения возгорания. Из-за сильного ветра огонь охватил восемь улиц, по всей видимости такой размах не входил в планы поджигателей, сообщает Privet-Rostov.ru
Люди отчаянно пытаются спасти имущество разбивая стекла домов и вынося самые ценные вещи и документы. Собравшиеся местные жители обвиняют в бездействии местную власть. Напомним, ранее местным жителям угрожали поджогами если они не продадут свои дома.
По неподтвержденной информации одна крупная строительная компания хочет построить в данном районе что-то интересное, пишет Privet-Rostov.ru.
Подробности и развитие событие можно прочитать, пройдя по ссылкам:
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