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Из-за действий черных риэлторов 120 домов на 8 улицах сгорело в одночасье в центре города. Фото. Видео

Сегодня, 09:11

Жители пострадавших от огромного пожара улиц в центре Ростова-на-Дону убеждены, что их домовладения подожгли намеренно.

 

 

Фото с места происшествий и материал по теме: «Вас легче сжечь, чем что-то платить»: 2 недели погорельцам в открытую угрожали спалить дома. Где была прокуратура и губернатор все это время?

По странному стечению обстоятельств в настоящее время в трубах не хватает давления воды для тушения возгорания. Из-за сильного ветра огонь охватил восемь улиц, по всей видимости такой размах не входил в планы поджигателей, сообщает Privet-Rostov.ru 

Ростовчане: наши дома подожгли намеренно

Люди отчаянно пытаются спасти имущество разбивая стекла домов и вынося самые ценные вещи и документы. Собравшиеся местные жители обвиняют в бездействии местную власть. Напомним, ранее местным жителям угрожали поджогами если они не продадут свои дома.

По неподтвержденной информации одна крупная строительная компания хочет построить в данном районе что-то интересное, пишет Privet-Rostov.ru

ВИДЕО.

Подробности и развитие событие можно прочитать, пройдя по ссылкам:

Более 400 человек и 200 единиц техники тушат разрастающийся пожар в центре Ростова

В центре Ростова слышны взрывы, горит больше пятнадцати домов

Пожар в центре Ростова охватил 8 улиц. 9 человек пострадало и 560 эвакуировано

Самым масштабным пожаром в истории Ростова заинтересовалась прокуратура

Ростовчанин предлагает метод борьбы с кровавым застройщиком который хотел построить высотки на месте погорельцев



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