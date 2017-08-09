Труп трехмесячной малышки раскопали собаки на вокзале. Подробности

Жуткая история произошла в Морозовске, сообщает Privet-Rostov.ru.

Стая бродячих собак раскопала труп новорожденной девочки недалеко от городского железнодорожного вокзала. По сообщению очевидцев, тело было закопано в небольшую яму рядом с путями.

Земля была достаточно рыхла, что указывает на недавнее погребение, пишет Privet-Rostov.ru.

Продолжение истории и результаты поисков матери малышки можно прочитать пройдя по ссылке.