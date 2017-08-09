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Труп трехмесячной малышки раскопали собаки на вокзале. Подробности

9-08-2017, 20:47

Жуткая история произошла в Морозовске, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

Труп трехмесячной малышки раскопали собаки на вокзале. Подробности

 

Стая бродячих собак раскопала труп новорожденной девочки недалеко от городского железнодорожного вокзала. По сообщению очевидцев, тело было закопано в небольшую яму рядом с путями.

Земля была достаточно рыхла, что указывает на недавнее погребение, пишет Privet-Rostov.ru.

Продолжение истории и результаты поисков матери малышки можно прочитать пройдя по ссылке.



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