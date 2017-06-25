Россиянка получила крупный штраф после видеообращения президенту

Жительницу Томска оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за записи видеообращения к Владимиру Путину, пишет Privet-Rostov.ru.

Ролик был опубликован на канале Yuotube. Местные жители попросили президента разобраться с коррупцией в их городе. Участники акции на видео отправляют главе государства письмо с помощью воздушных шаров.

Активистка Галина Шергина пояснила, что ей выписали штраф за организацию несанкционированного пикета. В то же время, по словам Шергиной, за акцией наблюдали полицейские, у которых местные жители предварительно уточнили, не будет ли нарушением закона запись такого видеообращения. Сотрудники МВД ответили, что все в рамках закона, но сразу после акции участников задержали,сообщает Privet-Rostov.ru