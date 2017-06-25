Россиянка получила крупный штраф после видеообращения президенту
Жительницу Томска оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за записи видеообращения к Владимиру Путину, пишет Privet-Rostov.ru.
Ролик был опубликован на канале Yuotube. Местные жители попросили президента разобраться с коррупцией в их городе. Участники акции на видео отправляют главе государства письмо с помощью воздушных шаров.
Активистка Галина Шергина пояснила, что ей выписали штраф за организацию несанкционированного пикета. В то же время, по словам Шергиной, за акцией наблюдали полицейские, у которых местные жители предварительно уточнили, не будет ли нарушением закона запись такого видеообращения. Сотрудники МВД ответили, что все в рамках закона, но сразу после акции участников задержали,сообщает Privet-Rostov.ru
В России хотят отменить новогодние каникулыСобытия
Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»События
В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешеходаТранспорт
Россиянам хотят ограничить число животных в квартирахИнфраструктура
Целующихся парней сняли на видео в центре городаПроисшествия
Россияне придумали как не платить по кредитамГлавное
История разбитого «Порше» за 13 000 000 рублей получила продолжениеТранспорт
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шумИнфраструктура
Бездетных россиян и семьи с одним ребёнком предложили обложить налогомОбщество
Линчевание мужчины со смертельным исходом показали в шоу ПервогоГлавное
Жуткий удар по коту шокировал горожанСобытия
Трое друзей устроили оргию с мужчинойГлавное
Ящерица научилась приветствовать хозяина лапой---
Живая мышь в хинкали в гипермаркете порадовала покупателей. ВидеоСобытия
ШОК! Вандалы грабят могилы и "потрошат" мертвецовПроисшествия
19-летний россиянин может получить реальный срок за пост ВКонтактеКриминал
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимостиОбщество
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. ВидеоГлавное
Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться вГлавное
Для автомобилистов придумали очередной штрафТранспорт
Россиянка изобрела способ погашения ипотеки без траты своих денегСобытия
Россиянка снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФотоСобытия
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бакГлавное
Жители Сочи поражены безразличием сотрудников местной больницыСочи
Женщину с гангреной оставили умирать у входа сочинской больницыСочи
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. ВидеоГлавное
Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. ВидеоОбщество
После концерта Татьяну Буланову похитили и увезли в лесКриминал
Задавший вопрос Путину строитель космодрома Восточный арестованОбщество
ФСО закупила хлыст и колготы почти на миллион рублей в резиденциюИнфраструктура
Старушка подарила фельдшеру шоколадку с вставленной в нее иглойПроисшествия
СК проверит массовые жалобы кубанских фермеровГород
Россиянка послала Путину 110 рублейОбщество
Покупателям предлагают посмотреть на женскую грудь при покупке двухСобытия
Трое извергов забили до смерти и подожгли женщинуКриминал
Путин пожалел дальнобойщиковТранспорт
Россиянин по совету Роспотребнадзора подал в суд на ЗемфируСобытия
За анонимный выход в Сеть "штрафанут" на 300 тыс рублейПроисшествия
Секс-шоп украсил ценники орденом Отечественной войныПроисшествия
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт