Чемпионат Европы 2017 по латиноамериканским танцам: Россия давай!

15 апреля в Кремле состоится Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Турнир пройдет при поддержке генерального спонсора «Газпромбанк». Официальный партнер — ОАО «ЯТЭК».

Организацией руководит заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.



Одним из главных соперников наших танцоров на чемпионате Европы 2017 будет молдавский дуэт Дорина Фрикатану и Марины Сергеевой. Вот что рассказал об этом принципиальном соперничестве Станислав Попов:





«Всегда хочется, чтобы судьи на турнирах судили абсолютно, невзирая на предыдущие результаты. Я судил на UK в Борнемуте, и абсолютно спокойно поставил Кирилла Белорукова и Полину Телешову в трех танцах вторыми после семикратных чемпионов мира Рикардо Кокки и Юлии Загоруйченко. Я это сделал совершенно спокойно, не потому что они российская пара. Просто я считал, что эти танцоры настолько интересны, ярки, именно сейчас, в данный момент, на этой площадке. Также высоко оценил Никиту Бровко и Ольгу Урумову. Но у других судей рука не поднялась поставить наши дуэты выше молдавского, они немножко всё-таки шли по инерции, учитывая предыдущие результаты. Здесь уже зависит от каждого судьи индивидуально, насколько он может реально высказывать свое мнение, абстрагируясь от всех остальных обстоятельств».





В середине марта Кирилл Белоруков и Полина Телешова стали победителями российского чемпионата. Теперь на этой эмоциональной волне танцоры могут подойти к Чемпионату Европы в самой лучшей форме и доказать своё мастерство, забравшись на вершину европейского танцевального Олимпа. Именно этого ждут от Кирилла и Полины российские поклонники латиноамериканского танца.

Но молдавская пара не единственная, с кем придется всерьез побороться нашим дуэтам. Сразу четыре итальянские пары готовы вступить в бой и обладают всеми данными для того, чтобы сражаться на равных с сильными российскими дуэтами. Среди них интересный тандем из двух титулованных спортсменов, которые всего семь месяцев назад встали в пару, но уже набрали обороты и готовы подтвердить уровень своего мастерства в финальном сражении на Чемпионате Европы. Речь идет о вице-чемпионке мира 2015 года Андре Вайдилайте, завоевавшей этот титул с Маурицио Весково и ее новом партнере Нино (Аниелло Ланжелла), неоднократном финалисте мировых и европейских первенств.

Нино и Андра поделились своими ощущениями от предвкушения выступления в Кремле:

«Чемпионат Европы будет нашим первым совместным соревнованием в России. Раньше мы оба выступали здесь не раз с другими партнерами. Нам очень нравятся танцевальные турниры в Кремле. Особенно живая музыка и особая атмосфера. Это одно из наших самых любимых соревнований. Мы с большим нетерпением ждем на этот раз выступления на великолепном кремлевском паркете и очень рады, что сможем насладиться им вместе.

Г-н Станислав Попов один из лучших организаторов танцевальных соревнований в мире. Поэтому неудивительно, что каждый визит на его турниры проходит гладко. Их отличает высокое качество подготовки и особый дух».

Еще одна пара, которую специалисты отмечают как несомненных претендентов на финал континентального первенства — это, представляющие Германию, танцоры Павел Звычайный и Оксана Лебедева. Они также, как и Нино и Андра Вайдилайте, имеют в своем багаже не одну победу на самых престижных турнирах с предыдущими партнерами. Правда они уже успели станцевать вместе в Кремле. На Чемпионате мира в октябре прошлого года они выступали спустя всего лишь пару месяцев после того, как стали танцевать в дуэте. После этого они успешно выступили еще на целом ряде престижных турниров, включая International в Британии и World Masters в Инсбруке, где были четвертыми. Приняли участие в азиатских турах и после насыщенной соревновательной жизни сейчас приступили к подготовке к Чемпионату Европы, где собираются станцевать на пике физической и эмоциональной формы и побороться за призовые места.





15 апреля гостей Кремлевского дворца ждут не только зажигательные латиноамериканские танцы. Помимо ритмов самбы, румбы, пасодобля, джайва и ча-ча-ча под сводами Банкетного зала будут звучать торжественные звуки вальса, стремительного и плавного фокстрота и страстного танго. В этот же день Кремлевский паркет примет участников Кубка Кремля по европейскому танцу среди любителей. И пусть не вводит гостей в заблуждение слово «любители». Ведь на кубок приедут талантливейшие спортсмены Европы, чье высочайшее мастерство уже не раз было оценено судьями на самых престижных соревнованиях. Здесь состав также будет звездным, за Кубок будут бороться лучшие дуэты. Но и это еще не всё. Еще один интереснейший вид бального танца будет представлен в этот день, но уже в развлекательной части программы. Специально для выступления перед кремлевской публикой организаторы пригласили финалистов чемпионата мира по аргентинскому танго Дмитрия Васина и Согдиану. Их танец будет сопровождать вокал Марии Полтевой, певицы исполняющей португальские фаду в стиле легендарной Сезарии Эворы.

Под сводами кремлевских стен на турнире будут звучать чарующие звуки латиноамериканских мелодий в исполнении блистательной группы «Семь ветров» и ее руководителя Георгия Мушеева. Профессионалы латины со всего мира всякий раз отмечают, что живая музыка этого коллектива — одна из главных составляющих неповторимой атмосферы кремлевских турниров, ради которой каждый танцор стремится попасть на этот паркет. Еще один оркестр будет сопровождать в этот вечер выступления спортсменов. Европейскую программу участники Кубка Кремля будут танцевать под аккомпанемент группы «Дэнс-Лэнд» под управлением Семена Мильштейна. Виртуозы сыграют и для тех зрителей, кто захочет воспользоваться уникальной возможностью выйти на прославленный паркет и попробовать свои силы в искусстве танца.

Организаторы Кремлевских танцевальных событий всегда стремятся максимально разнообразить программу праздника. В программе вечера будет еще не один сюрприз, о которых узнают те, кто придёт в Банкетный зал Кремля в день Чемпионата. Но для этого пора отправляться за билетами, их остается всё меньше.

Билеты: +7 (916) 155-40-79;

KASSIR.RU : +7 (495) 730-730-0;

CONCERT.RU : +7 (495) 644-22-22;

в кассах Государственного Кремлевского Дворца: +7 (495) 628-52-32

Любители танца смогут наблюдать за ходом борьбы в режиме on-line на канале www.dancesport.ru

Фото: Олег и Юрий Коныжевы, Алексей Исмагилов, Аркадий Чигинов, Светозар Андреев, Nino Aniello Langella (Facebook)