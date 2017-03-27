Сразу от троих забеременела 13-летняя воспитанница детдома, скрывая это до 7-го месяца

Полгода педагоги и медработники не замечали беременность 13-летней воспитанницы детдома в Орловском районе, сообщает Privet-Rostov.ru.

Самой внимательной оказалась повар учреждения, которая и обратила внимание на девочку. Она увидела, что аппетит воспитанницы вырос несколько раз — та стала брать сразу по нескольку порций.

Полноту взрослые списывали на особенности пубертатного развития. Решили проверить - и только тогда врач выяснил, что девочка находится на 26-й неделе беременности.

Теперь девочке остается лишь рожать и, по всей вероятности, в Ростове. Любопытно, что сама будущая мама сомневается, кто из её трех парней является папой ребенка.

Впрочем, полиции интересны все трое кавалеров.