Сразу от троих забеременела 13-летняя воспитанница детдома, скрывая это до 7-го месяца
Полгода педагоги и медработники не замечали беременность 13-летней воспитанницы детдома в Орловском районе, сообщает Privet-Rostov.ru.
Самой внимательной оказалась повар учреждения, которая и обратила внимание на девочку. Она увидела, что аппетит воспитанницы вырос несколько раз — та стала брать сразу по нескольку порций.
Полноту взрослые списывали на особенности пубертатного развития. Решили проверить - и только тогда врач выяснил, что девочка находится на 26-й неделе беременности.
Теперь девочке остается лишь рожать и, по всей вероятности, в Ростове. Любопытно, что сама будущая мама сомневается, кто из её трех парней является папой ребенка.
Впрочем, полиции интересны все трое кавалеров.
Трое друзей устроили оргию с мужчинойГлавное
Россиянка корректировала внешность 10 лет и осталась с кривым носом иГлавное
16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суицидеКриминал
СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатыхОбщество
Шок! Подросток стал новой жертвой «групп смерти»Главное
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. ВидеоГлавное
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетогоПроисшествия
Подросток разослал фото голой школьницы её одноклассникамПроисшествия
Мужчина очнулся в морге после пьянки и попросил теплое одеялоГлавное
Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на дачеСочи
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидностьОбщество
Россиянка снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФотоСобытия
Толпа изнасиловала восьмиклассницу на базе отдыха в Ростовской областиКриминал
89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсиюСобытия
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бакГлавное
19-летнюю девушку, родившую от шестиклассника, могут осудить на 10 летГород
Пенсионер случайно женился на своей внучкеСобытия
Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часовЗдоровье
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. ВидеоГлавное
В Краснодаре школьница осталась без зубов из-за незаконной парковкиПроисшествия
Молодая мама оставила в траве новорождённую девочку вместе сОбщество
Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажуКриминал
Подростки жестоко убили предполагаемого педофила и сняли происходящееКриминал
Из мозга 3 -летней девочки извлекли кисть для рисованияПроисшествия
Мужчина забрал сына из детдома, чтобы насиловатьКриминал
Старушка подарила фельдшеру шоколадку с вставленной в нее иглойПроисшествия
Во время родов у россиянки пропала двойня: врачи ссылаются на ложнуюКриминал
53-летний бомж полгода насиловал 11-летнюю девочку из многодетнойКриминал
18-летний парень изнасиловал мать и 10-летнюю сеструКриминал
Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внукаПроисшествия
Разъярённая толпа разгромила роддом, в котором от кесарева умерлаПроисшествия
Мать выбросила новорожденную дочь на помойку, девочка погиблаКриминал
Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умерПроисшествия
13-летняя девочка чудом выжила после падения с крыши 9-этажного зданияПроисшествия
Младенец, которого родила 11-летняя девочка от отца, умерГлавное
Пятеро хорьков приютили котенка - теперь он тоже хорек. ФОТОСобытия
В Горячем Ключе полицейский убил ребенка за отказ заняться с нимКриминал
Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянииПроисшествия
Повар-кондитер из Краснодара может стать самой красивой девушкойСобытия