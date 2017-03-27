Регистрация
Важные темы
» » Сразу от троих забеременела 13-летняя воспитанница детдома, скрывая это до 7-го месяца


Сразу от троих забеременела 13-летняя воспитанница детдома, скрывая это до 7-го месяца

27-03-2017, 19:58

Полгода педагоги и медработники не замечали беременность 13-летней воспитанницы детдома в Орловском районе, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

 

Самой внимательной оказалась повар учреждения, которая и обратила внимание на девочку. Она увидела, что аппетит воспитанницы вырос несколько раз — та стала брать сразу по нескольку порций. 

Полноту взрослые списывали на особенности пубертатного развития. Решили проверить - и только тогда врач выяснил, что девочка находится на 26-й неделе беременности.

Теперь девочке остается лишь рожать и, по всей вероятности, в Ростове. Любопытно, что сама будущая мама сомневается, кто из её трех парней является папой ребенка.

Впрочем, полиции интересны все трое кавалеров.



Прочитали - 390
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Трое друзей устроили оргию с мужчиной

Трое друзей устроили оргию с мужчиной

Главное
Россиянка корректировала внешность 10 лет и осталась с кривым носом и шрамами на груди

Россиянка корректировала внешность 10 лет и осталась с кривым носом и

Главное
16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суициде

16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суициде

Криминал
СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатых дверьми автобуса

СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатых

Общество
Шок! Подросток стал новой жертвой «групп смерти»

Шок! Подросток стал новой жертвой «групп смерти»

Главное
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Главное
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого 9-месячного сына

Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетого

Происшествия
Подросток разослал фото голой школьницы её одноклассникам

Подросток разослал фото голой школьницы её одноклассникам

Происшествия
Мужчина очнулся в морге после пьянки и попросил теплое одеяло

Мужчина очнулся в морге после пьянки и попросил теплое одеяло

Главное
Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

Сочи
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидность ребенка

Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидность

Общество
Россиянка снялась в откровенной фотосессии для Playboy. Фото

Россиянка снялась в откровенной фотосессии для Playboy. Фото

События
Толпа изнасиловала восьмиклассницу на базе отдыха в Ростовской области

Толпа изнасиловала восьмиклассницу на базе отдыха в Ростовской области

Криминал
89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсию

89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсию

События
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводке

Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводке

Общество
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бак

Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бак

Главное
19-летнюю девушку, родившую от шестиклассника, могут осудить на 10 лет

19-летнюю девушку, родившую от шестиклассника, могут осудить на 10 лет

Город
Пенсионер случайно женился на своей внучке

Пенсионер случайно женился на своей внучке

События
Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часов

Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часов

Здоровье
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. Видео

Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. Видео

Главное
В Краснодаре школьница осталась без зубов из-за незаконной парковки

В Краснодаре школьница осталась без зубов из-за незаконной парковки

Происшествия
Молодая мама оставила в траве новорождённую девочку вместе с душераздирающей запиской

Молодая мама оставила в траве новорождённую девочку вместе с

Общество
Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Криминал
Подростки жестоко убили предполагаемого педофила и сняли происходящее на видео

Подростки жестоко убили предполагаемого педофила и сняли происходящее

Криминал
Из мозга 3 -летней девочки извлекли кисть для рисования

Из мозга 3 -летней девочки извлекли кисть для рисования

Происшествия
Мужчина забрал сына из детдома, чтобы насиловать

Мужчина забрал сына из детдома, чтобы насиловать

Криминал
Старушка подарила фельдшеру шоколадку с вставленной в нее иглой

Старушка подарила фельдшеру шоколадку с вставленной в нее иглой

Происшествия
Во время родов у россиянки пропала двойня: врачи ссылаются на ложную беременность

Во время родов у россиянки пропала двойня: врачи ссылаются на ложную

Криминал
53-летний бомж полгода насиловал 11-летнюю девочку из многодетной семьи

53-летний бомж полгода насиловал 11-летнюю девочку из многодетной

Криминал
18-летний парень изнасиловал мать и 10-летнюю сестру

18-летний парень изнасиловал мать и 10-летнюю сестру

Криминал
Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внука

Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внука

Происшествия
Разъярённая толпа разгромила роддом, в котором от кесарева умерла роженица

Разъярённая толпа разгромила роддом, в котором от кесарева умерла

Происшествия
Мать выбросила новорожденную дочь на помойку, девочка погибла

Мать выбросила новорожденную дочь на помойку, девочка погибла

Криминал
Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умер

Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умер

Происшествия
13-летняя девочка чудом выжила после падения с крыши 9-этажного здания

13-летняя девочка чудом выжила после падения с крыши 9-этажного здания

Происшествия
Младенец, которого родила 11-летняя девочка от отца, умер

Младенец, которого родила 11-летняя девочка от отца, умер

Главное
Пятеро хорьков приютили котенка - теперь он тоже хорек. ФОТО

Пятеро хорьков приютили котенка - теперь он тоже хорек. ФОТО

События
В Горячем Ключе полицейский убил ребенка за отказ заняться с ним сексом

В Горячем Ключе полицейский убил ребенка за отказ заняться с ним

Криминал
Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянии

Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянии

Происшествия
Повар-кондитер из Краснодара может стать самой красивой девушкой страны

Повар-кондитер из Краснодара может стать самой красивой девушкой

События
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+