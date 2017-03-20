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Полиция разбиралась с фаллоимитатором в заднем проходе у россиянина

20-03-2017, 10:30

Сексуальные утехи одного из жителей села Покровское Неклиновского района Ростовской области стали предметом шуток для местных правоохранительных органов и последующим обращением в медучреждение для самого пострадавшего, сообщает Privet-Rostov.ru 

 

 

Как описано в полицейском протоколе, мужчина в состоянии алкогольного опьянения «вспомнил, что в шкафу лежит фаллоимитатор». Изучив сей предмет, сельский житель установил его на стуле и стал на него садиться анальным отверстием, после чего «игрушка» полностью в него провалилась.

Копию данного документа опубликовал Андрей Болтушкин на своей странице в социальной сети Facebook.

Полиция разбиралась с фаллоимитатором в заднем проходе у жителя Дона

С фаллоимитатором в заднем проходе мужчина проходил три дня, после чего обратился к медикам.

Медики в свою очередь усмотрели в этом казусе возможное преступление и заявили в полицию. Нестандартная ситуация вызвала как иронию так и легкий ступор у сотрудников правоохранительных органов, а майор полиции, оформлявший документ, даже сделал две грамматические ошибки в слове «фаллоимитатор».

В ходе «следствия» выяснилось, что состава преступления в произошедшем нет, и уголовное дело возбуждено не было.



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