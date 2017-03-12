Регистрация
Важные темы
» » Трое друзей устроили оргию с мужчиной


Трое друзей устроили оргию с мужчиной

Вчера, 21:58

Ранее судимые приятели возрастом 26-ти и 27-ми лет в Ростове пригласили в квартиру 30-летнего знакомого, сообщает Privet-Rostov.ru

 

 

После распития алкоголя три подозреваемых устроили оргию с пьяным приятелем. По версии следователей, зачинщиком был 27-летний житель Донской столицы, ранее судимый за грабеж и мошенничество. Втроем мужчины совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего.

Через какое время сотрудники угрозыска зачинщика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные по группой лиц по предварительному сговору». 

Задержаны и двое его сообщников. В отношении всех уже избрана мера пресечения — их заключили под стражу.

 



Прочитали - 23
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Военнослужащий развращал детей в Армавире

Военнослужащий развращал детей в Армавире

Криминал
Педофил развращал двух семилетних мальчиков

Педофил развращал двух семилетних мальчиков

Криминал
19-летний россиянин может получить реальный срок за пост ВКонтакте

19-летний россиянин может получить реальный срок за пост ВКонтакте

Криминал
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Криминал
Стало известно имя самого сексуального мужчины 2016 года

Стало известно имя самого сексуального мужчины 2016 года

События
Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на даче

Сочи
В Краснодаре мужчины угнали Mercedes, чтобы съездить на море

В Краснодаре мужчины угнали Mercedes, чтобы съездить на море

Криминал
В Сочи педофил развращал ребенка в туалете

В Сочи педофил развращал ребенка в туалете

Криминал
В Краснодаре месяц не могут найти педофила, растлившего девочку в лифте

В Краснодаре месяц не могут найти педофила, растлившего девочку в

Криминал
В Сочи полицейские вымогали с сослуживца 1,3 миллиона рублей

В Сочи полицейские вымогали с сослуживца 1,3 миллиона рублей

Криминал
На Кубани завели уголовное дело на одного из подростков, подорвавшихся на газолине

На Кубани завели уголовное дело на одного из подростков,

Город
Житель Кубани задушил невесту в порыве ревности

Житель Кубани задушил невесту в порыве ревности

Криминал
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

Криминал
Кубанский насильник сломал челюсть своей жертвы в момент нападения

Кубанский насильник сломал челюсть своей жертвы в момент нападения

Криминал
Ученые научились выявлять педофилов и садистов по анализу мочи

Ученые научились выявлять педофилов и садистов по анализу мочи

Криминал
Турист из Воронежа забил насмерть оппонента на пляже в Ейске

Турист из Воронежа забил насмерть оппонента на пляже в Ейске

Криминал
Житель Кубани убил друга топором и лег спать

Житель Кубани убил друга топором и лег спать

Криминал
Грабители в масках забили насмерть пенсионера на Кубани

Грабители в масках забили насмерть пенсионера на Кубани

Криминал
Мужчина забрал сына из детдома, чтобы насиловать

Мужчина забрал сына из детдома, чтобы насиловать

Криминал
В Ейске сын забил мать насмерть, не вытерпев оскорблений

В Ейске сын забил мать насмерть, не вытерпев оскорблений

Криминал
Коллекторы изнасиловали должницу и избили её мужа и сына

Коллекторы изнасиловали должницу и избили её мужа и сына

Криминал
Убийца из Усть-Лабинска отрезал гениталии своей жертве

Убийца из Усть-Лабинска отрезал гениталии своей жертве

Криминал
Пьяные работники автосервиса сожгли коллегу в багажнике автомобиля

Пьяные работники автосервиса сожгли коллегу в багажнике автомобиля

Криминал
18-летний парень изнасиловал мать и 10-летнюю сестру

18-летний парень изнасиловал мать и 10-летнюю сестру

Криминал
Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внука

Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внука

Происшествия
Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Криминал
Полицейский из Сочи приобрел угнанный Range Rover

Полицейский из Сочи приобрел угнанный Range Rover

Криминал
Несовершеннолетняя босиком убегала от семьи извращенцев

Несовершеннолетняя босиком убегала от семьи извращенцев

Криминал
Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупом

Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупом

Главное
В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

Криминал
Мать с сыном извращенным способом наказали соседку

Мать с сыном извращенным способом наказали соседку

Главное
З0 несовершеннолетних девочек стали жертвами педофила из Таджикистана

З0 несовершеннолетних девочек стали жертвами педофила из Таджикистана

Криминал
Пьяный мужчина изнасиловал бывшую жену огурцом

Пьяный мужчина изнасиловал бывшую жену огурцом

Происшествия
На Кубани задержан лже-полицейский, представлявшийся заместителем начальника ГИБДД

На Кубани задержан лже-полицейский, представлявшийся заместителем

Криминал
Актёр сериала

Актёр сериала "Последний из Магикян" подозревается в изнасиловании

Криминал
Сибирячка заковала мужа в цепь, мужчина погиб

Сибирячка заковала мужа в цепь, мужчина погиб

Главное
Кубанский фермер купил «кинжал власти» за 2,5 миллиона рублей

Кубанский фермер купил «кинжал власти» за 2,5 миллиона рублей

Криминал
Краснодарца осудят за изнасилование и убийство девушки

Краснодарца осудят за изнасилование и убийство девушки

Криминал
На Кубани мужчина до смерти забил 4-летнего пасынка

На Кубани мужчина до смерти забил 4-летнего пасынка

Криминал
Педофила из Краснодара приговорили к 18 годам строго режима

Педофила из Краснодара приговорили к 18 годам строго режима

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+