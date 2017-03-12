Трое друзей устроили оргию с мужчиной

Ранее судимые приятели возрастом 26-ти и 27-ми лет в Ростове пригласили в квартиру 30-летнего знакомого, сообщает Privet-Rostov.ru

После распития алкоголя три подозреваемых устроили оргию с пьяным приятелем. По версии следователей, зачинщиком был 27-летний житель Донской столицы, ранее судимый за грабеж и мошенничество. Втроем мужчины совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего.

Через какое время сотрудники угрозыска зачинщика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные по группой лиц по предварительному сговору».

Задержаны и двое его сообщников. В отношении всех уже избрана мера пресечения — их заключили под стражу.