Трое друзей устроили оргию с мужчиной
Ранее судимые приятели возрастом 26-ти и 27-ми лет в Ростове пригласили в квартиру 30-летнего знакомого, сообщает Privet-Rostov.ru
После распития алкоголя три подозреваемых устроили оргию с пьяным приятелем. По версии следователей, зачинщиком был 27-летний житель Донской столицы, ранее судимый за грабеж и мошенничество. Втроем мужчины совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего.
Через какое время сотрудники угрозыска зачинщика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные по группой лиц по предварительному сговору».
Задержаны и двое его сообщников. В отношении всех уже избрана мера пресечения — их заключили под стражу.
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