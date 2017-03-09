Очередная жертва "Групп смерти" за час до суицида опубликовала фото в соцсети
На снимке изображено то, что могло стать причиной ее гибели.
Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», 5 марта в Гулькевичском районе 15-летнюю школьницу сбил многотонный состав. По предварительной версии, девочка шла вдоль железнодорожных путей. Машинист заметил подростка и подал звуковой сигнал, однако школьница на это никак не отреагировала. В следующий момент ребенок угодил под колеса локомотива. Травмы, полученные девочкой, оказались смертельными.
Трагедия, произошедшая с 15-летней местной жительницей мгновенно облетела Гулькевичи. Дети, которые учились с погибшей в одной школе, предполагают, что девочка могла состоять в группах смерти.
Виртуальные «игры» с пугающей скоростью становятся популярными по всей России. Финальное действие страшной игры - суицид. Перед этим ребенок должен сфотографировать место смерти и опубликовать его на страничке в социальной сети.
Последним фото школьницы, которое она разместила примерно за час до смерти, была железная дорога. По неподтвержденным данным, снимок был сделан именно в том месте, где девочка попала под поезд.
Источник: www.livekuban.ru
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