Регистрация
Важные темы
» » Очередная жертва "Групп смерти" за час до суицида опубликовала фото в соцсети


Очередная жертва "Групп смерти" за час до суицида опубликовала фото в соцсети

9-03-2017, 13:22

На снимке изображено то, что могло стать причиной ее гибели.

 

 

Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», 5 марта в Гулькевичском районе 15-летнюю школьницу сбил многотонный состав. По предварительной версии, девочка шла вдоль железнодорожных путей. Машинист заметил подростка и подал звуковой сигнал, однако школьница на это никак не отреагировала. В следующий момент ребенок угодил под колеса локомотива. Травмы, полученные девочкой, оказались смертельными.

Трагедия, произошедшая с 15-летней местной жительницей мгновенно облетела Гулькевичи. Дети, которые учились с погибшей в одной школе, предполагают, что девочка могла состоять в группах смерти. 

Виртуальные «игры» с пугающей скоростью становятся популярными по всей России. Финальное действие страшной игры - суицид. Перед этим ребенок должен сфотографировать место смерти и опубликовать его на страничке в социальной сети. 

Последним фото школьницы, которое она разместила примерно за час до смерти, была железная дорога. По неподтвержденным данным, снимок был сделан именно в том месте, где девочка попала под поезд.

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 560
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
За час до смерти кубанская школьница опубликовала фото в соцсети

За час до смерти кубанская школьница опубликовала фото в соцсети

Криминал
16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суициде

16-летняя девочка от скуки курировала 40 человек в игре-суициде

Криминал
Двухлетняя девочка выжила, упав с пятого этажа в Новороссийске

Двухлетняя девочка выжила, упав с пятого этажа в Новороссийске

Происшествия
На Кубани спасли школьницу от самоубийства

На Кубани спасли школьницу от самоубийства

Происшествия
Кубанский школьник погиб из-за несчастной любви

Кубанский школьник погиб из-за несчастной любви

Происшествия
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Криминал
Кубанских детей подталкивают к суициду через мобильные приложения

Кубанских детей подталкивают к суициду через мобильные приложения

---
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Криминал
Подросток разослал фото голой школьницы её одноклассникам

Подросток разослал фото голой школьницы её одноклассникам

Происшествия
Фотографии голой школьницы из Краснодара взорвали соцсети

Фотографии голой школьницы из Краснодара взорвали соцсети

События
Сообщения о датах массовых самоубийств детей распространяют на Кубани

Сообщения о датах массовых самоубийств детей распространяют на Кубани

Криминал
В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицом

В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицом

Криминал
На Кубани перевернулась фура с арбузами,один человек погиб

На Кубани перевернулась фура с арбузами,один человек погиб

Происшествия
В Туапсе за сломанную челюсть у подростка осудят замглавы поселения

В Туапсе за сломанную челюсть у подростка осудят замглавы поселения

Происшествия
Школьница, сбитая «Газелью» на обочине, приехала к бабушке на каникулы

Школьница, сбитая «Газелью» на обочине, приехала к бабушке на каникулы

Происшествия
На Кубани электричка Краснодар – Ростов сбила женщину

На Кубани электричка Краснодар – Ростов сбила женщину

Транспорт
Стали известны обстоятельства смерти женщины на аттракционе в Анапе

Стали известны обстоятельства смерти женщины на аттракционе в Анапе

Общество
В Сочи менеджера аквапарка, где погиб ребенок, приговорили к 10 месяцам колонии

В Сочи менеджера аквапарка, где погиб ребенок, приговорили к 10

Происшествия
Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю мать

Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю мать

Происшествия
«Скорая Помощь» 4 часа возила мужчину из больницы в больницу: пациент скончался

«Скорая Помощь» 4 часа возила мужчину из больницы в больницу: пациент

Происшествия
17-летняя школьница из-за сигареты доской забила пенсионера до смерти

17-летняя школьница из-за сигареты доской забила пенсионера до смерти

Криминал
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок остался без матери

Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок

Происшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок остался без матери

Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок

Происшествия
В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучку

В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучку

Криминал
Целующихся студенток сбил грузовой поезд. Фото

Целующихся студенток сбил грузовой поезд. Фото

Происшествия
Шок: домашняя кошка убила младенца

Шок: домашняя кошка убила младенца

Происшествия
Водитель троллейбуса сбил школьницу в центре Краснодара

Водитель троллейбуса сбил школьницу в центре Краснодара

Происшествия
Родители учат курить 2-х летнюю дочь. Фото

Родители учат курить 2-х летнюю дочь. Фото

Общество
В Сочи осудят сотрудницу аквапарка, где утонула трехлетняя девочка

В Сочи осудят сотрудницу аквапарка, где утонула трехлетняя девочка

Происшествия
53-летний бомж полгода насиловал 11-летнюю девочку из многодетной семьи

53-летний бомж полгода насиловал 11-летнюю девочку из многодетной

Криминал
В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенок

В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенок

Происшествия
В Сети появилось видео как автоледи на джипе сбила краснодарских школьников

В Сети появилось видео как автоледи на джипе сбила краснодарских

Главное
На голову ребенку из окна выкинули стеклянную бутылку, девочка в реанимации

На голову ребенку из окна выкинули стеклянную бутылку, девочка в

Происшествия
После смерти подростка из белореченской колонии уволили 17 сотрудников

После смерти подростка из белореченской колонии уволили 17 сотрудников

Криминал
13-летняя девочка чудом выжила после падения с крыши 9-этажного здания

13-летняя девочка чудом выжила после падения с крыши 9-этажного здания

Происшествия
52-летний мужчина бросил семью и стал 6-летней девочкой

52-летний мужчина бросил семью и стал 6-летней девочкой

Происшествия
Младенец, которого родила 11-летняя девочка от отца, умер

Младенец, которого родила 11-летняя девочка от отца, умер

Главное
Подростки опубликовали фото издевательств над голой подругой. ФОТО

Подростки опубликовали фото издевательств над голой подругой. ФОТО

Криминал
В Краснодаре трехлетняя девочка погибла, упав с шестого этажа

В Краснодаре трехлетняя девочка погибла, упав с шестого этажа

Происшествия
Полицейские нашли 14-летнюю девочку, пропавшую 2 недели назад в Новороссийске

Полицейские нашли 14-летнюю девочку, пропавшую 2 недели назад в

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+