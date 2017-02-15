Вжух, и денег нет: уловки супермаркетов, заставляющие нас раскошелиться

Не секрет, что есть целый арсенал приёмов, заставляющих наш кошелёк основательно похудеть после похода в магазин.

Казалось бы, всем давно известно, что доверить супермаркету свой кошелёк — то же, что и пустить козла в огород.

Однако мы продолжаем вестись на уловки ритейлеров и набивать холодильники бесполезными покупками. О том, как нас заставляют покупать ненужное, и как этому противостоять, рассказала маркетолог Ирина (имя изменено — прим.ред.).

Минимум каждый второй из всех товаров человек решает купить уже в магазине, рассказала Ирина. Иногда этот показатель достигает 80%.

«Средний продуктовый чек в России на 2016 год — около 520 рублей. При частоте покупок три раза в неделю(усредняем посещения крупных ритейлеров) получается, что минимально на лишние товары семьёй тратится 37 440 рублей в год», — объяснила маркетолог.

Чтобы не стать жертвой собственной импульсивности, Ирина посоветовала запомнить 9 уловок супермаркетов.

Можно собрать еще десятки уловок для незапланированных покупок, уверена маркетолог. Машина большого ритейла в обществе потребления крайне живуча. Но уже крупные эксперты рынка замечают тенденцию оттока аудитории в сторону «магазинов у дома» и «эко-продуктов».

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Источник: vashgorod.ru