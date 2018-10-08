На улицы Краснодара возвращаются преступные группировки из 90-х
Эксперты считают, что виной всему падение доходов населения.
Молодые люди «сбиваются» в группы и идут грабить. При этом у каждого из них своя роль, есть глава группировки. В начале года Генеральная прокуратура сообщила, что преступность среди несовершеннолетних выросла на 4,7%, об этом сообщает ura.ru со ссылкой на свои источники. Группировки нападают на прохожих, занимаются разбоем, угоняют машины, воруют запчасти. По мнению экспертов в зоне риска дети от 10 до 12 лет. Именно со школы несовершеннолетние начинают формировать группировки.
Эксперты считают, что ОПГ вновь набирают силу и этому есть способствуют ряд факторов: в стране нет молодежной полиции, во-вторых, молодые люди все чаще подвергаются депрессии. В-третьих, у молодежи нет легальной возможности высказывать свою точку зрения.
Журналистам ura.ru удалось пообщаться с одним из лидеров ОПГ, который рассказал, что действительно они активизировались.
- Да, сейчас пошло некоторое движение. Ноэто связано стем, что кризис. Если еще недавно всем более-менее хватало ресурсов, тотеперь ситуация поменялась. Отсюда— передел сфер влияния. Начинаются столкновения, недопонимания,- рассказал мужчина.
Группировки несовершеннолетних как правило – это нижние звенья криминальных групп. Для них всегда есть работа, это своеобразные бойцы. Это сложный механизм с разделением функций.
Психологи в свою очередь отмечают, что детские и молодежные группировки появляются из-за отсутствия социальных лифтов. Дети смотрят как много работают родители, но при этом ничего не имеют. Это создает комплексы.
Стоит отметить, что все симптомы активизации молодежных ОПГ имеются в любом городе нашей необъятной Родины: кражи колес, нападения на прохожих и так далее.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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