Новый способ обмана в соцсетях опробовали мошенники

Злоумышленники, как и прежде подделывают страницы пользователей, однако на этот раз они выбрали более жестокий способ обмана людей.

Поддельными страницами, просьбами срочно занять денег, зачастую даже без объяснения причины – уже никого не удивишь. Люди перестали реагировать на подобные сообщения, тогда мошенники придумали новый способ выманивания денег, более жестокий.

О новом виде мошенничества в сети рассказал портал «Ваш город».

Мошенники создают копию страницы пользователя, но при этом меняют аватарку и статус, создавая иллюзию того, что у пользователя умер близкий человек. И пишут друзьям пользователя слезные сообщения с просьбой занять денег на похороны.

При проверке вся информация оказывается липовой.

Источник:Privet-Rostov.ru