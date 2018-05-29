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Новый способ обмана в соцсетях опробовали мошенники

29-05-2018, 19:28

Злоумышленники, как и прежде подделывают страницы пользователей, однако на этот раз они выбрали более жестокий способ обмана людей.


Поддельными страницами, просьбами срочно занять денег, зачастую даже без объяснения причины – уже никого не удивишь. Люди перестали реагировать на подобные сообщения, тогда мошенники придумали новый способ выманивания денег, более жестокий.

 

 

О новом виде мошенничества в сети рассказал портал «Ваш город».

 

Мошенники создают копию страницы пользователя, но при этом меняют аватарку и статус, создавая иллюзию того, что у пользователя умер близкий человек. И пишут друзьям пользователя слезные сообщения с просьбой занять денег на похороны.

 

При проверке вся информация оказывается липовой.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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