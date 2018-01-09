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Ядовитый жиросжигатель продают жителям Краснодара, желающим похудеть

Сегодня, 10:57

Роспотребнадзор просит россиян не употреблять внутрь средство для похудения DNP.


После праздников россияне стали активно худеть к лету, все чаще желающие скинуть лишние килограммы предпочитают спортзалам жиросжигатели в таблетках. Сейчас в интернете активно рекламируется средство для похудения DNP.

 

- Продавцы заявляют о его чудодейственной способности снижать вес. Средство содержит 2,4 динитрофенол — токсичное вещество, опасное своими побочными эффектами. Оно не разрешено к обороту как пищевой продукт, не зарегистрировано как спортивное питание, БАД или лекарство, - сообщает «Лайф».

 

Указанное вещество используют при создании красителей для деревянных и тканных поверхностей. Три года назад в Англии от употребления этого вещества погибли девять человек. Все скончавшиеся были спортсменами, которым срочно надо было скинуть лишний вес.

 

Сейчас Роспотребнадзор принимает меры для того, чтобы пресечь продажу жиросжигателя, пишет Privet-Rostov.ru



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