В Краснодаре активизировались мошенники, «работающие» под видом «Центробанка»

На уловки мошенников зачастую попадаются люди, ставшие жертвами недобросовестных продавцов пищевых добавок, лже-экстрасенсов и организаторов финансовых пирамид.

Аферисты звонят россиянам и представляются сотрудниками Банка России, чаще всего мошенники предлагают выплатить компенсации за когда то потерянные вклады, но для этого необходимо комиссионный сбор или подоходный налог. Для этого лже-сотрудники банка просят паспортные данные и реквизиты счета.

- До сих пор работают схемы с ложными смс-оповещениями. Например, человеку приходит сообщение о блокировке карты. Злоумышленники предлагают абоненту разблокировать её и перезвонить по указанному номеру. При этом мошенники прикрываются службой безопасности ЦБ, - цитируют слова начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшата Янгирова журналисты «Российской газеты».

Позвонив по указанному в сообщении номеру, россияне попадают к аферистам, которые предлагают им дойти к банкомату и провести ряд операций под чутким руководством «сотрудника банка», в результате мошенники получат доступ к счету и могут производить любые манипуляции с чужими деньгами.

Еще один распространенный способ выманивания денег –это просьба о помощи. Человеку в смс-сообщении сообщают, что его близкий человек попал в беду и необходимо срочно перевести деньги на указанный счет.

Третий вариант, которым пользуются мошенники, это уведомления о выплатах и компенсациях за покупку товаров в мошеннических организациях. При этом указанные реквизиты не соответствуют реквизитам Банка России.

Сотрудники ЦБ советуют россиянам игнорировать подобные сообщения, не сообщать незнакомым людям свои персональные данные и данные своей банковской карты, проверять персональную информацию. При любых подозрениях следует уточнять информацию в интернет-приёмной Центробанка на его официальном сайте или позвонить по телефонам: 8−495−771−91−00 (круглосуточно по рабочим дням), 8−800−250−40−72 (бесплатный номер для всех регионов России), пишет Privet-Rostov.ru