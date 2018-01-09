Новый вид мошенничества практикуют любители легких денег в Краснодаре

Мошенники действуют от лица неопытных автолюбителей.

В социальных сетях ростовчане предупреждают друг друга о новом виде мошенничества. На телефон владельца автомобиля приходит смс- сообщение, автор которого сообщает, что нечаянно поцарапал автомобиль и просит прощения.

Как утверждают получатели таких сообщений, при звонке по указанному номеру с их счетов списались круглые суммы.

- Новый развод, позвонишь снимут деньги,- сообщил ростовчанин.

Обсудив ситуацию, участники паблика порекомендовали пострадавшим написать заявление в полицию, так как это мошенничество,пишетPrivet-Rostov.ru

- Номер 100% не хозяина телефона, если списали меньше 3000 рублей, то даже дело не будут заводить! Нас буквально вчера развели, хотели купить машину, позвонили договорились на Авито, автор объявления попросил скинуть задаток 5000 рублей, и он уберёт объявление, машина в другом городе, мы скидываем 1000, так как были сомнения, и что вы думаете сразу телефон выключен! Хорошо, что билеты не купили на самолет,- сообщила Ксения Ч.