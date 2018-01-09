Новый вид мошенничества практикуют любители легких денег в Краснодаре
Мошенники действуют от лица неопытных автолюбителей.
В социальных сетях ростовчане предупреждают друг друга о новом виде мошенничества. На телефон владельца автомобиля приходит смс- сообщение, автор которого сообщает, что нечаянно поцарапал автомобиль и просит прощения.
Как утверждают получатели таких сообщений, при звонке по указанному номеру с их счетов списались круглые суммы.
- Новый развод, позвонишь снимут деньги,- сообщил ростовчанин.
Обсудив ситуацию, участники паблика порекомендовали пострадавшим написать заявление в полицию, так как это мошенничество,пишетPrivet-Rostov.ru
- Номер 100% не хозяина телефона, если списали меньше 3000 рублей, то даже дело не будут заводить! Нас буквально вчера развели, хотели купить машину, позвонили договорились на Авито, автор объявления попросил скинуть задаток 5000 рублей, и он уберёт объявление, машина в другом городе, мы скидываем 1000, так как были сомнения, и что вы думаете сразу телефон выключен! Хорошо, что билеты не купили на самолет,- сообщила Ксения Ч.
Хитрый способ угона автомобилей в России освоили мошенникиКриминал
Новая уловка мошенников с ОСАГО: при ДТП водитель останется с пустымСобытия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт жителейКриминал
В Центробанке рассказали об одной из самых популярных схемКриминал
Источник: фото краснодарского «людоеда» попали в сетьКриминал
Фотосессию с расчлененным телом женщины устроил житель КраснодараГлавное
Новый способ обмана жителей Краснодара нашли мошенникиКриминал
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка вГород
Мобильные жителей Краснодара атаковал новый вид спамаОбщество
Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества приКриминал
Ребенок повис на балконе 12-го этажа в КраснодареПроисшествия
Россиянке пообещали дать положенное жильё через 595 летСобытия
Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматахКриминал
Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирусКриминал
Салон «Порше» отказался менять разбитый во время ТО спорткар за 13Происшествия
Россиянам по ночам звонят папуасыСобытия
ШОК! Вандалы грабят могилы и "потрошат" мертвецовПроисшествия
Новый вид мошенничества: открыв смс россияне лишаются всех денегКриминал
Мошенники нашли новый способ грабить банкоматыКриминал
Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почкуОбщество
Коллекторы рассылают в соцсетях порнофотографии должниковКриминал
Продажу авто чуть не приравняли к продаже Родины: скандал с подаркамиСочи
В Сети появился новый вирус, который ворует деньги с банковских картКриминал
Россиянин обнаружил на популярном сайте мошенничествоКриминал
Проверьте баланс телефона: со счетов абонентов против воли списываютСпорт
Новый способ «бесконтактного» обмана россиян придумали мошенникиКриминал
Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступТранспорт
Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью АвитоКриминал
ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших вКриминал
От имени крупного банка рассылают мошеннические СМСКриминал
Россиянину вместо телефона по почте прислали шоколадкуКриминал
Хакеры списали со счетов известного банка 677 миллионов рублейПроисшествия
Ребёнок на час: родители сдавали дочь в аренду через сайт объявленийПроисшествия
Россиянин нашел на улице миллион рублей и отнес его в полициюСобытия
Зоофил ищет на "Авито" щенков для сексуальных утехКриминал
Угонщики практикуют новый метод вскрытия машинКриминал
На Кубани мужчина обокрал 9 человек, находясь в тюрьмеКриминал
На Кубани задержан лже-полицейский, представлявшийся заместителемКриминал
«Билайн» признал, что сотрудники воровали деньги клиентаГлавное
Россияне пытаются распродать бытовую технику, купленную на волнеГород