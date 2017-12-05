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Хитрый способ угона автомобилей в России освоили мошенники

Сегодня, 11:26

Российские угонщики переняли опыт у своих заграничных коллег, пишетPrivet-Rostov.ru


 

Специалисты по быстрому угону автомобилей перешли в донской столице на новый уровень. Схема довольно проста, под дворники мошенники кладут крупную купюру и пользуясь тем, что ошарашенный водитель выходит уже из заведенного автомобиля совершают молниеносный угон.

 

- Вчера ездил вечером по магазинам и уже около 11-ти отъезжал от Ленты, когда обнаружил, что под дворниками у меня лежит 500-рублевая купюра. Если бы я этой статьи не читал, то немедленно бы вышел, чтобы убрать её, а так - заблокировал двери и тронулся,- пишет автолюбитель, едва не попавшийся на уловку угонщиков в соцсети.

 

Автолюбитель отметил, что следом за ним с парковки выехал сильно тонированный внедорожник, но преследовать не стал.

 

Аналогичным способом угона пользуются в США. На парковках крупных супермаркетов под дворники злоумышленники подсовывают крупную купюру. Зачастую владелец автомобиля замечает «подарок» уже после того как завел автомобиль. Водитель выходит из-за руля, оставив машину заведенной , преступник ныряет за руль и жмёт по газам. Вы даже не успеваете ничего сообразить: так быстро и неожиданно все происходит.

 

Ростовский автолюбителей отметил, что купюра под дворниками была не настоящая.



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