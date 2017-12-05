Хитрый способ угона автомобилей в России освоили мошенники
Российские угонщики переняли опыт у своих заграничных коллег, пишетPrivet-Rostov.ru
Специалисты по быстрому угону автомобилей перешли в донской столице на новый уровень. Схема довольно проста, под дворники мошенники кладут крупную купюру и пользуясь тем, что ошарашенный водитель выходит уже из заведенного автомобиля совершают молниеносный угон.
- Вчера ездил вечером по магазинам и уже около 11-ти отъезжал от Ленты, когда обнаружил, что под дворниками у меня лежит 500-рублевая купюра. Если бы я этой статьи не читал, то немедленно бы вышел, чтобы убрать её, а так - заблокировал двери и тронулся,- пишет автолюбитель, едва не попавшийся на уловку угонщиков в соцсети.
Автолюбитель отметил, что следом за ним с парковки выехал сильно тонированный внедорожник, но преследовать не стал.
Аналогичным способом угона пользуются в США. На парковках крупных супермаркетов под дворники злоумышленники подсовывают крупную купюру. Зачастую владелец автомобиля замечает «подарок» уже после того как завел автомобиль. Водитель выходит из-за руля, оставив машину заведенной , преступник ныряет за руль и жмёт по газам. Вы даже не успеваете ничего сообразить: так быстро и неожиданно все происходит.
Ростовский автолюбителей отметил, что купюра под дворниками была не настоящая.
Новая волна мошенничества с банковскими картами началась в КраснодареГлавное
Новая уловка мошенников с ОСАГО: при ДТП водитель останется с пустымСобытия
Женщина-«призрак» до смерти перепугала водителей на трассеПроисшествия
Мобильные жителей Краснодара атаковал новый вид спамаОбщество
Мошенники нашли новый способ воровства с карточекКриминал
Парень ездил по Краснодару на кроватиСобытия
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»Транспорт
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детейПроисшествия
Россиянка изобрела способ погашения ипотеки без траты своих денегСобытия
Новые штрафы ждут российских водителейТранспорт
Мошенники нашли новый способ грабить банкоматыКриминал
В Крыму «Лада Приора» улетела в море прямо с паромаТранспорт
В Сочи «Майбах» Стинга укатили на штрафстоянкуПроисшествия
В Краснодаре водитель иномарки вылетел из переворачивающейся машиныПроисшествия
Ученые научились выявлять педофилов и садистов по анализу мочиКриминал
Лжекоммунальщики обманывают жителей КраснодараИнфраструктура
В Сочи произошло ДТП со смертельным исходомСочи
Верховный суд России разрешил пить за рулемТранспорт
Голая девушка прыгала по крышам авто в Краснодаре и отрывала имГлавное
Новый способ «бесконтактного» обмана россиян придумали мошенникиКриминал
Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью АвитоКриминал
В Краснодаре на ходу загорелась легковая машинаПроисшествия
ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших вКриминал
Россиянин изрубил автомобиль на глазах у владельцаТранспорт
В Сочи в ДТП с автобусом погибли два человека (фото)Происшествия
Вырубка деревьев на Ростовском шоссе заинтересовала федеральные властиГород
C карт россиян деньги крадут «по воздуху»Криминал
Специалист назвал 7 ошибок при использовании презервативовЗдоровье
Угонщики практикуют новый метод вскрытия машинКриминал
В Краснодаре «десятка» протаранила автомобиль полицииПроисшествия
В Краснодаре трамвай протаранил иномаркуПроисшествия
Угонщики будут платить за украденный автомобиль, независимо от егоКриминал
В Новороссийске водитель-дебошир протащил ДПСника на двери автоПроисшествия
Два Boeing-737 из Минвод и Анапы едва не столкнулись в московскомПроисшествия
Чудовищное ДТП в Кузбассе: водителя переехали несколько машинПроисшествия
ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиляТранспорт
Правила эвакуации автомобилей будут измененыТранспорт
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт
ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в России за 2014 годТранспорт
В Краснодаре троллейбус протащил 65 метров зажатого в передней двериПроисшествия