Жуткая трагедия: Россиянин застрелил супругу на глазах сына, а после покончил с собой
28 декабря в Ростове-на-Дону произошла трагедия.
Сотрудник завода «Роствертола» застрелил супругу на глазах сына, а после покончил с собой, об этом Privet-Rostov.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной версии, инцидент произошел после череды скандалов и ссор в семье.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, известно, что в сейфе доме хранилось оружие из которого и были произведены выстрелы.
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