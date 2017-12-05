Жуткая трагедия: Россиянин застрелил супругу на глазах сына, а после покончил с собой

28 декабря в Ростове-на-Дону произошла трагедия.

Сотрудник завода «Роствертола» застрелил супругу на глазах сына, а после покончил с собой, об этом Privet-Rostov.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, инцидент произошел после череды скандалов и ссор в семье.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, известно, что в сейфе доме хранилось оружие из которого и были произведены выстрелы.