Хакеры готовят атаки на банковские счета россиян
Об угрозах в канун новогодних праздников предупредили сотрудники Центробанка России.
В самый пик платежей злоумышленники готовят массовые хакерские атаки на банковские карты жителей страны. Заместитель начальника главного управления Центробанка по безопасности и защите информации Артем Сычевпредостерег россиян и рассказал о возможных планах мошенников и новых способов отъема денег через мобильные телефоны.
Схема мошенников направлена в основном на людей со средним достатком и на мелких бизнесменов. Чаще всего злоумышленники выбирают своих жертв из числа маленьких городов.
- Человеку присылают сообщение, в котором написано: вы заявки на кредит подавали, мы новый банк, готовы кредит выдать, но у нас в вашем городе представительства нет, поэтому, пожалуйста, такую-то сумму по такому-то счету перечислите, а мы вам пришлем договор и деньги, - цитируют слова Артема Сычева «Российская газета».
Если в прошлые года жертвами мошенников становились чаще всего пенсионеры, то сейчас мошенники нацелились на людей 35-40 лет.
Отметим, что в прошлом году мошенникам удалось похитить с банковских карт россиян 650 миллионов рублей, в этом году специалисты прогнозируют увеличение объема хищений до 750 миллионов рублей.
Кибермошенники в своих схемах используют либо звонки гражданам, представляясь работниками банка, они просят сообщить данные карты, в это время хакеры программируют интерактивные голосовые системы. Второй распространенный способ- это рассылка электронных писем со ссылками и файлами, открывая их клиент запускает вирус, пишет Privet-Rostov.ru
Новая волна мошенничества с банковскими картами началась в КраснодареГлавное
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт жителейКриминал
В Центробанке рассказали об одной из самых популярных схемКриминал
Раскрыта очередная хакерская схема кражи денег по номеру телефонаКриминал
Новый способ обмана жителей Краснодара нашли мошенникиКриминал
Для водителей в Краснодара готовят новый штрафГород
Банки обяжут информировать клиентов о балансе карт после каждойИнфраструктура
Новый вирус атакует смартфоны жителей Краснодара и крадёт деньгиКриминал
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка вГород
Мобильные жителей Краснодара атаковал новый вид спамаОбщество
Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества приКриминал
В WhatsApp началась фишинговая атака с хищением личных средствГлавное
Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублейОбщество
Россиян атакует новый вирус, который ворует данные с банковских картКриминал
Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматахКриминал
Билеты за репост: соцсети накрыл новый опасный вирусКриминал
Мошенники нашли новый способ воровства с карточекКриминал
Россиян «заставят» пользоваться картами «МИР»Общество
Хакеры могут взламывать и контролировать компьютеры жертв черезКриминал
Банкоматы в России атаковал опасный вирусГлавное
Пользователей предупредили о новой афере в WhatsAppОбщество
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полициюКриминал
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублейОбщество
Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почкуОбщество
Россиянка сходила на бесплатный массаж и осталась должна 70 тысячКриминал
С 2017 года банки смогут блокировать подозрительные переводы гражданГород
В Сети появился новый вирус, который ворует деньги с банковских картКриминал
Новый способ «бесконтактного» обмана россиян придумали мошенникиКриминал
WhatsApp, Skype, Viber могут стать платными для россиянОбщество
В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотекиГород
Хакеры изобрели способ взломать миллионы iPhone и iPadКриминал
Хакеры списали со счетов известного банка 677 миллионов рублейПроисшествия
«Охотники за педофилами» зарабатывали на страхе своих жертвКриминал
C карт россиян деньги крадут «по воздуху»Криминал
Россияне придумали, как законно не платить кредитГлавное
Банки будут спрашивать согласия на платежи у своих клиентовКриминал
Кубанский фермер купил «кинжал власти» за 2,5 миллиона рублейКриминал
Visa заявила о бесперебойной работе картГород
У владельцев банковских карт в следующем месяце могут возникнутьПроисшествия
Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХГлавное