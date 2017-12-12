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Хакеры готовят атаки на банковские счета россиян

12-12-2017, 13:16

Об угрозах в канун новогодних праздников предупредили сотрудники Центробанка России.


В самый пик платежей злоумышленники готовят массовые хакерские атаки на банковские карты жителей страны.  Заместитель начальника главного управления Центробанка по безопасности и защите информации Артем Сычевпредостерег россиян и рассказал о возможных планах мошенников и новых способов отъема денег через мобильные телефоны.

 

Схема мошенников направлена в основном на людей со средним достатком и на мелких бизнесменов. Чаще всего злоумышленники выбирают своих жертв из числа маленьких городов.

 

- Человеку присылают сообщение, в котором написано: вы заявки на кредит подавали, мы новый банк, готовы кредит выдать, но у нас в вашем городе представительства нет, поэтому, пожалуйста, такую-то сумму по такому-то счету перечислите, а мы вам пришлем договор и деньги, - цитируют слова Артема Сычева «Российская газета».

 

Если в прошлые года жертвами мошенников становились чаще всего пенсионеры, то сейчас мошенники нацелились на людей 35-40 лет.

Отметим, что в прошлом году мошенникам удалось похитить с банковских карт россиян 650 миллионов рублей, в этом году специалисты прогнозируют увеличение объема хищений до 750 миллионов рублей.

 

Кибермошенники в своих схемах используют либо звонки гражданам, представляясь работниками банка, они просят сообщить данные карты, в это время хакеры программируют интерактивные голосовые системы. Второй распространенный способ- это рассылка электронных писем со ссылками и файлами, открывая их клиент запускает вирус, пишет Privet-Rostov.ru



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