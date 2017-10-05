Регистрация
Важные темы
» » В Центробанке рассказали об одной из самых популярных схем мошенничества


В Центробанке рассказали об одной из самых популярных схем мошенничества

Сегодня, 11:05

Одним из самых популярных методов мошенничества является выманивание денег у граждан, которые намерены получить кредит, об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, передает РИА Новости.

Данная мошенническая схема нацелена на людей, которые подают заявки на кредит сразу во множество финансовых организаций. Большое количество заявок увеличивает шанс утечки информации, которой могут воспользоваться мошенники.

Получив сведения о претендующем на кредит человеке, злоумышленники связываются с ним и сообщают о якобы одобренных заявках, после чего предлагают перевести первоначальный взнос для получения средств. Удивительно, но нуждающиеся в кредите люди часто «покупаются» на эту мошенническую схему.

Кроме того, представитель ЦБ РФ рассказал о существовании схем, направленных специально на молодежь и школьников, однако раскрывать их суть и уточнять методы противодействия он не стал, пишет Privet-Rostov.ru



Прочитали - 36
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Раскрыта очередная хакерская схема кражи денег по номеру телефона

Раскрыта очередная хакерская схема кражи денег по номеру телефона

Криминал
В России назвали предварительный размер налога на тунеядство

В России назвали предварительный размер налога на тунеядство

Общество
Новый способ обмана жителей Краснодара нашли мошенники

Новый способ обмана жителей Краснодара нашли мошенники

Криминал
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка в Краснодаре

Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка в

Город
Мобильные жителей Краснодара атаковал новый вид спама

Мобильные жителей Краснодара атаковал новый вид спама

Общество
Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества при оформлении займов и кредитов

Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества при

Криминал
В WhatsApp началась фишинговая атака с хищением личных средств

В WhatsApp началась фишинговая атака с хищением личных средств

Главное
В ОСАГО внесли очередные правки

В ОСАГО внесли очередные правки

Транспорт
Очередной запрет подготовили для российских курильщиков

Очередной запрет подготовили для российских курильщиков

Здоровье
Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматах

Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматах

Криминал
Минюст разъяснил в каких случаях у россиян будут отбирать единственное жилье

Минюст разъяснил в каких случаях у россиян будут отбирать

Общество
Мошенники нашли новый способ воровства с карточек

Мошенники нашли новый способ воровства с карточек

Криминал
Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак и перегрызшего свиней

Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак и

Происшествия
Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных животных

Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельных

События
Новый вид мошенничества: открыв смс россияне лишаются всех денег

Новый вид мошенничества: открыв смс россияне лишаются всех денег

Криминал
Родителей предупреждают о фейке с распространением среди детей жвачек с героином и спайсом

Родителей предупреждают о фейке с распространением среди детей жвачек

Криминал
Российских мужчин признали самыми некрасивыми в мире

Российских мужчин признали самыми некрасивыми в мире

События
Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почку

Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почку

Общество
Россиянка сходила на бесплатный массаж и осталась должна 70 тысяч рублей

Россиянка сходила на бесплатный массаж и осталась должна 70 тысяч

Криминал
Российские коллекторы хотят знать, есть ли у должников оружие

Российские коллекторы хотят знать, есть ли у должников оружие

Общество
Молодежь нашла замену сексу

Молодежь нашла замену сексу

Здоровье
Россиянка стала одной из самых сексуальных актрис порно

Россиянка стала одной из самых сексуальных актрис порно

События
Кредит под залог интимных фото, что дальше?

Кредит под залог интимных фото, что дальше?

Город
Новый способ «бесконтактного» обмана россиян придумали мошенники

Новый способ «бесконтактного» обмана россиян придумали мошенники

Криминал
Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью Авито

Мошенники наживаются на пользователях соцсетей с помощью Авито

Криминал
В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотеки

В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотеки

Город
ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших в авиакатастрофе

ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших в

Криминал
Топ-4 способов обогащения за счёт пенсионного фонда

Топ-4 способов обогащения за счёт пенсионного фонда

Общество
Спасает ли маска и оксолиновая мазь от гриппа?

Спасает ли маска и оксолиновая мазь от гриппа?

Город
Делегация Саудовской Аравии задолжала Сочи за проживание 20 млн рублей

Делегация Саудовской Аравии задолжала Сочи за проживание 20 млн рублей

Сочи
Проклятие перевала Дятлова продолжает преследовать туристов

Проклятие перевала Дятлова продолжает преследовать туристов

Происшествия
Россияне придумали, как законно не платить кредит

Россияне придумали, как законно не платить кредит

Главное
Звонки по Skype могут запретить

Звонки по Skype могут запретить

Город
Собрался взять кредит - спроси себя как

Собрался взять кредит - спроси себя как

Город
Удар по пьянству за рулем: ОСАГО подорожает, кредит не дадут

Удар по пьянству за рулем: ОСАГО подорожает, кредит не дадут

Транспорт
Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Город
В МИД напомнили о праве РФ разместить в Крыму ядерное оружие

В МИД напомнили о праве РФ разместить в Крыму ядерное оружие

Происшествия
Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Главное
Как изменится жизнь россиян в марте

Как изменится жизнь россиян в марте

Главное
В России запретят странные имена для детей

В России запретят странные имена для детей

События
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+