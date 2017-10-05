В Центробанке рассказали об одной из самых популярных схем мошенничества

Одним из самых популярных методов мошенничества является выманивание денег у граждан, которые намерены получить кредит, об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, передает РИА Новости.

Данная мошенническая схема нацелена на людей, которые подают заявки на кредит сразу во множество финансовых организаций. Большое количество заявок увеличивает шанс утечки информации, которой могут воспользоваться мошенники.

Получив сведения о претендующем на кредит человеке, злоумышленники связываются с ним и сообщают о якобы одобренных заявках, после чего предлагают перевести первоначальный взнос для получения средств. Удивительно, но нуждающиеся в кредите люди часто «покупаются» на эту мошенническую схему.

Кроме того, представитель ЦБ РФ рассказал о существовании схем, направленных специально на молодежь и школьников, однако раскрывать их суть и уточнять методы противодействия он не стал, пишет Privet-Rostov.ru