Захваченный в плен россиянин казнен в Сириии
Захваченный в Сирии дончанин Роман Заболотний казнён.
О смерти жителя Ростовской области стало известно вчера вечером, 4 октября. По имеющейся информации, Роман Заболотний находился в Сирии последние два месяца. Накануне, в Интернете была опубликована видеозапись с двумя захваченными в плен боевиками ИГИЛ (организации, запрещенной в России) мужчинами, пишет Privet-Rostov.ru.
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