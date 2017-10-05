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Убийца спрятал труп бывшей жены в уличный туалет

5-10-2017, 14:27
Тело 25-летней женщины обнаружили в поселке Южный Динского района.

Убийца спрятал труп бывшей жены в уличный туалет


Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», обвиняемый забрал супругу от родственницы и привез домой, чтобы поговорить и помириться. Как только они остались наедине, мужчина, «сгорая» от ревности, набросился на жертву и задушил веревкой. Далее обвиняемый положил тело в мусорный мешок и обмотал скотчем.


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фото: обвиняемый и его жертва
   

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закрыл листком бумаги установленную во дворе камеру видеонаблюдения, а затем вынес труп и сбросил в септик. После, предполагаемый преступник подался в бега, однако был задержан в селе Фанагорийское Горячего Ключа. Как выяснила «Живая Кубань» из источников близких к ситуации, у погибшей женщины осталось двое маленьких детей.


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фото: убитая женщина и ее малыши

 На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать по настоящее время.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Живой Кубани» СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

 

Источник: www.livekuban.ru

 



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