Убийца спрятал труп бывшей жены в уличный туалет

Тело 25-летней женщины обнаружили в поселке Южный Динского района.



Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», обвиняемый забрал супругу от родственницы и привез домой, чтобы поговорить и помириться. Как только они остались наедине, мужчина, «сгорая» от ревности,









фото: обвиняемый и его жертва





Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закрыл листком бумаги установленную во дворе камеру видеонаблюдения, а затем вынес труп и сбросил в септик. После, предполагаемый преступник подался в бега, однако был задержан в селе Фанагорийское Горячего Ключа. Как выяснила «Живая Кубань» из источников близких к ситуации, у погибшей женщины осталось двое маленьких детей.









фото: убитая женщина и ее малыши



На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать по настоящее время. Напомним, как сообщала ранееобвиняемый забрал супругу от родственницы и привез домой, чтобы поговорить и помириться. Как только они остались наедине, мужчина, «сгорая» от ревности, набросился на жертву и задушил веревкой . Далее обвиняемый положил тело в мусорный мешок и обмотал скотчем.фото: обвиняемый и его жертваЧтобы скрыть следы преступления, мужчина закрыл листком бумаги установленную во дворе камеру видеонаблюдения, а затем вынес труп и сбросил в септик. После, предполагаемый преступник подался в бега, однако был задержан в селе Фанагорийское Горячего Ключа. Как выяснилаиз источников близких к ситуации, у погибшей женщины осталось двое маленьких детей.фото: убитая женщина и ее малышиНа период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать по настоящее время.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Живой Кубани» СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru