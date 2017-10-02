Задержан хладнокровный убийца, пытавшийся изнасиловать уже мертвую 15-летнюю девочку

Убийца, хладнокровно расправившийся с 15-летней школьницей из-за мобильного телефона, задержан в Ростове-на-Дону, пишет Privet-Rostov.ru.

О жутком инциденте, произошедшем в Сочи, стало известно некоторое время назад. По предварительной информации, бывший зэк, находившийся в федеральном розыске, совершил свое очередное преступление на сочинской ж/д станции Магри.

34-летний бурят начал приставать к 15-летней школьнице и попытался отобрать у нее мобильный телефон. Девушка стала сопротивляться, после чего мужчина повалил ее на железнодорожные пути и нанес несколько ударов камнем по голове. Но и этого злоумышленнику оказалось мало. Он попытался изнасиловать несчастную. Поняв, что жертва уже мертва, преступник скрылся с места преступления.

Тело убитой обнаружили прохожие.

По всей видимости, убийца решил скрыться от правосудия в Ростове. Спустя 2 недели его задержали в донской столице. Мужчине, в отношении которого возбуждено уголовное дело сразу по 6-ти эпизодам, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

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