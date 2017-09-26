Вирус-вымогатель, требующий у жертв интимные фото, терроризирует жителей Краснодара
Новый вид вируса блокирует систему и для разблокировки требует прислать не менее десяти интимных фотографий пользователя в обнаженном виде при этом, как отмечается, жертва должна подтвердить, что именно она изображена на фотографиях, пишет Privet-Rostov.ru.
Как стало известно, новый вид вируса характерен тем, что блокирует систему, а для ее разблокировки требует не менее десятка интимных фотографий пользователя в обнаженном виде.
Кроме того, вирус-вымогатель предупреждает, что пришлет код для разблокировки системы только в том случае, если владелец подтвердит, что на обнаженных фотографиях изображен именно он.
Фото: clubtattoo.com
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