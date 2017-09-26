30 человек съела семья каннибалов в России
Правоохранительные органы России задержали супругов, на счету которых десятки убийств и съеденных людей, пишет Privet-Rostov.ru.
Людоедов вычислили случайно. На одной из улиц Краснодара был обнаружен мобильный телефон, в котором были сохранены жуткие фотографии. На фото мужчина и женщина вместе позировали с частями человеческих тел.
Как сообщает телеграм-канал Mash, после этого сотрудники полиции вышли на владельцев гаджета. Ими и оказалась семья каннибалов, на счету которой может быть 30 убийств.
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю в настоящий момент проверяет данную информацию.
Предположительно, свою первую жертву супруги съели в 1999 году.
Задержаные сами признались в расправе над 30 людьми, из которых, ко всему прочему, они делали заголовки.
«В их доме обнаружили 19 лоскутов кожи, которую они снимали с убитых, а в холодильнике - 7 пакетов с замороженными останками. Сами задержанные опознали 30 убитых. Все останки будут подвергнуты генетической экспертизе», - пишет mir24.tv.
На данный момент известно, что 35-летний мужчина работал в училище и проживал в его общежитии.
По информации источников СМИ, на одном из снимков во рту у мужчины были отрубленные человеческие пальцы.
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