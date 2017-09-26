30 человек съела семья каннибалов в России

Правоохранительные органы России задержали супругов, на счету которых десятки убийств и съеденных людей, пишет Privet-Rostov.ru.

Людоедов вычислили случайно. На одной из улиц Краснодара был обнаружен мобильный телефон, в котором были сохранены жуткие фотографии. На фото мужчина и женщина вместе позировали с частями человеческих тел.

Как сообщает телеграм-канал Mash, после этого сотрудники полиции вышли на владельцев гаджета. Ими и оказалась семья каннибалов, на счету которой может быть 30 убийств.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю в настоящий момент проверяет данную информацию.

Предположительно, свою первую жертву супруги съели в 1999 году.

Задержаные сами признались в расправе над 30 людьми, из которых, ко всему прочему, они делали заголовки.

«В их доме обнаружили 19 лоскутов кожи, которую они снимали с убитых, а в холодильнике - 7 пакетов с замороженными останками. Сами задержанные опознали 30 убитых. Все останки будут подвергнуты генетической экспертизе», - пишет mir24.tv.

На данный момент известно, что 35-летний мужчина работал в училище и проживал в его общежитии.

По информации источников СМИ, на одном из снимков во рту у мужчины были отрубленные человеческие пальцы.