Раскрыта очередная хакерская схема кражи денег по номеру телефона
Хакеры способны украсть деньги с электронных кошельков, используя уязвимость мобильных сетей. Согласно эксперименту инженеров Positive Technologies, преступники могут установить адрес электронной почты держателя любого кошелька на самой крупной криптобирже, перехватив смс с одноразовым кодом.
Затем злоумышленники меняют пароли от почты, связанной с кошельком, и получают доступ к средствам, пишет «Лента.Ру».
Такой тип кибератак возможен из-за недостатка в протоколе системы сигнализации SS7. Он разработан в 1975 году, и до сих пор используется большинством телефонных сетей мира. Весной 2017 года в Германии были совершены первые похищения денег через брешь SS7.
Хакеры получили пароли пользователей мобильного банкинга, отправленные сотовым оператором Telefonica Germany. Из-за уязвимости SS7 жертва может не подозревать о совершаемой атаке и не иметь возможности отменить транзакции.
Мобильные операторы утверждают, что отказ от смс-рассылки одноразовых паролей пока невозможен. Это самая понятная клиентам система двухфакторной идентификации: остается лишь чаще менять пароли для почты и приложений, придумывая все более сложные комбинации, пишет Privet-Rostov.ru
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