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На турнике в Сочи обнаружили мужчину в петле

12-09-2017, 09:47

Тело было обнаружено утром 9 сентября.

 

На турнике в Сочи обнаружили мужчину в петле


В Сочи на улице Чайковского местные жители увидели тело неизвестного мужчины, висящее на турнике. Как удалось выяснить "Живой Кубани", умершим молодым человеком является местный житель 1994 года рождения. По предварительным данным, смерть наступила от удушения.
 
Как сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, по факту обнаружения тела проводится проверка.

Источник: www.livekuban.ru



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