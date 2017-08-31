Регистрация
Важные темы
» » Появились подробности смерти молодой мамы на кладбище


Появились подробности смерти молодой мамы на кладбище

Вчера, 09:54
В Сочи обнаружили обезображенный труп 18-летней местной жительницы. 

Появились подробности смерти молодой мамы на кладбище


Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», возле дороги за оградой старого кладбища было найдено разлагающееся тело Елены М. Одна из ладоней погибшей, была пробита острием могильной ограды, на которой повисло тело. Другую руку обглодали бродячие собаки. Тело Елены пролежало на кладбище более недели. 

По одной из версий, молодая женщина упала на ограду, повредила артерию и скончалась от обильной кровопотери. По словам близких и друзей, произошедшее следствие предварительно назвало «несчастным случаем», но у родных 18-летней погибшей другая версия ее смерти. Они утверждают, что на теле девушки были видны следы удушения и пыток. 

Однако в краевом СК опровергли данную информацию, сообщив, что следов насильственной смерти на теле Елены М. не обнаружено. 

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначено проведение судмедэкспертизы, - прокомментировала «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян. 

Кроме того, у друзей друзья Елены есть еще одна версия ее гибели. Они считают, что несчастную якобы накачали наркотиками и выбросили на кладбище уже мертвой. 

Подробности трагической истории рассказала «Живой Кубани» подруга погибшей Анна Д*. 



UkBHlHA826c.jpg


По словам девушки, 18-летняя Лена была матерью-одиночкой. Ее сыну недавно исполнилось пять месяцев. Своего отца малыш никогда не видел - Елена разошлась с ним еще до рождения ребенка. С малышом помогала бабушка. Елена жила с ней, дедом отцом и мачехой. 
Отношения с семьей у молодой матери были сложные. 

- Лена часто уходила гулять и пропадала на два-три дня, но всегда была связи, а тут она просто исчезла. Бабушка в полицию не ходила, надеялась, что Лена сама вернется. Она только обзванивала знакомых и спрашивала, где ее внучка, а никто не знает, - вспоминает подруга погибшей Анна Д. 

Версию с наркотиками, родственники также рассматривают, ведь Елена частенько нарушала закон. 

- Она не была наркозависимой, но наркотики иногда употребляла. Если честно, она просто очень хотела похудеть, - рассказывает Анна. 


qlTdr-3w1z0.jpg
  

Таким образом, версию убийства в семье девушки также рассматривают, ведь запрещенные вещества Елена принимала в сомнительных компаниях. 

Похоронили погибшую 2 сентября, недалеко от места, где нашли ее тело.

* - Имя и фамилия изменены по просьбе собеседника


STcIrfnljfU.jpg

 

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 203
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Сестру «Иванушки International» убил приступ астмы

Сестру «Иванушки International» убил приступ астмы

Сочи
В Краснодаре обнаружили тело мужчины

В Краснодаре обнаружили тело мужчины

Криминал
Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка

Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка

Город
Шок! Скончался истощенный малыш, подброшенный в беби-бокс в полиэтиленовом пакете

Шок! Скончался истощенный малыш, подброшенный в беби-бокс в

Главное
Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

Криминал
Трупы матери и сына обнаружили в центре Краснодара

Трупы матери и сына обнаружили в центре Краснодара

Криминал
Бабушка и внук погибли при пожаре в Краснодаре

Бабушка и внук погибли при пожаре в Краснодаре

Происшествия
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в Краснодаре

Криминал
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районе

Криминал
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Криминал
В Краснодаре электричка отрезала голову женщине

В Краснодаре электричка отрезала голову женщине

Криминал
Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в Краснодаре

Город
Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольной

Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольной

Происшествия
В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицом

В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицом

Криминал
В Краснодаре под Садовым мостом нашли скелет парня

В Краснодаре под Садовым мостом нашли скелет парня

Город
В Краснодаре нашли тело сожженной девушки

В Краснодаре нашли тело сожженной девушки

Криминал
89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсию

89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсию

События
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеров

В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеров

Криминал
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчина

Город
Полицейские две недели ищут пропавших мать и сына из Краснодара

Полицейские две недели ищут пропавших мать и сына из Краснодара

Город
В Адлерском районе туристы нашли труп мужчины

В Адлерском районе туристы нашли труп мужчины

Криминал
Под Краснодаром девушка убила отца, защищая мать

Под Краснодаром девушка убила отца, защищая мать

Криминал
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

Криминал
Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Криминал
Россиянка вернулась с того света после своих похорон

Россиянка вернулась с того света после своих похорон

Здоровье
«Мазда» сбила насмерть студентку в Новороссийске

«Мазда» сбила насмерть студентку в Новороссийске

Криминал
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на Кубани

Происшествия
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницы

Происшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок остался без матери

Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок

Происшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок остался без матери

Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенок

Происшествия
В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучку

В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучку

Криминал
На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщины

На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщины

Криминал
По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбуждено уголовное дело

По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбуждено

Происшествия
В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенок

В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенок

Происшествия
Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой области

Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой области

Происшествия
Трое извергов забили до смерти и подожгли женщину

Трое извергов забили до смерти и подожгли женщину

Криминал
Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Криминал
В морге подменили тела умерших

В морге подменили тела умерших

Происшествия
В Краснодаре женщина выпрыгнула с 11 этажа

В Краснодаре женщина выпрыгнула с 11 этажа

Происшествия
91-летняя старушка умерла во время секса

91-летняя старушка умерла во время секса

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+