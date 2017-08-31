Появились подробности смерти молодой мамы на кладбище
Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», возле дороги за оградой старого кладбища было найдено разлагающееся тело Елены М. Одна из ладоней погибшей, была пробита острием могильной ограды, на которой повисло тело. Другую руку обглодали бродячие собаки. Тело Елены пролежало на кладбище более недели.
По одной из версий, молодая женщина упала на ограду, повредила артерию и скончалась от обильной кровопотери. По словам близких и друзей, произошедшее следствие предварительно назвало «несчастным случаем», но у родных 18-летней погибшей другая версия ее смерти. Они утверждают, что на теле девушки были видны следы удушения и пыток.
Однако в краевом СК опровергли данную информацию, сообщив, что следов насильственной смерти на теле Елены М. не обнаружено.
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначено проведение судмедэкспертизы, - прокомментировала «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.
Кроме того, у друзей друзья Елены есть еще одна версия ее гибели. Они считают, что несчастную якобы накачали наркотиками и выбросили на кладбище уже мертвой.
Подробности трагической истории рассказала «Живой Кубани» подруга погибшей Анна Д*.
По словам девушки, 18-летняя Лена была матерью-одиночкой. Ее сыну недавно исполнилось пять месяцев. Своего отца малыш никогда не видел - Елена разошлась с ним еще до рождения ребенка. С малышом помогала бабушка. Елена жила с ней, дедом отцом и мачехой.
Отношения с семьей у молодой матери были сложные.
- Лена часто уходила гулять и пропадала на два-три дня, но всегда была связи, а тут она просто исчезла. Бабушка в полицию не ходила, надеялась, что Лена сама вернется. Она только обзванивала знакомых и спрашивала, где ее внучка, а никто не знает, - вспоминает подруга погибшей Анна Д.
Версию с наркотиками, родственники также рассматривают, ведь Елена частенько нарушала закон.
- Она не была наркозависимой, но наркотики иногда употребляла. Если честно, она просто очень хотела похудеть, - рассказывает Анна.
Таким образом, версию убийства в семье девушки также рассматривают, ведь запрещенные вещества Елена принимала в сомнительных компаниях.
Похоронили погибшую 2 сентября, недалеко от места, где нашли ее тело.
* - Имя и фамилия изменены по просьбе собеседника
Источник: www.livekuban.ru
Сестру «Иванушки International» убил приступ астмыСочи
В Краснодаре обнаружили тело мужчиныКриминал
Труп женщины нашли возле Кооперативного рынкаГород
Шок! Скончался истощенный малыш, подброшенный в беби-бокс вГлавное
Появились подробности убийства младенца в КраснодареКриминал
Трупы матери и сына обнаружили в центре КраснодараКриминал
Бабушка и внук погибли при пожаре в КраснодареПроисшествия
Мертвую женщину нашли в многоквартирном доме в КраснодареКриминал
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районеКриминал
Труп женщины на пляже обнаружили в СочиКриминал
В Краснодаре электричка отрезала голову женщинеКриминал
Труп 21-летнего студента обнаружили на съемной квартире в КраснодареГород
Упавшая с балкона в Краснодаре женщина была онкобольнойПроисшествия
В Армавире обнаружен труп женщины с разбитым лицомКриминал
В Краснодаре под Садовым мостом нашли скелет парняГород
В Краснодаре нашли тело сожженной девушкиКриминал
89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсиюСобытия
В Краснодаре обнаружили труп мужчины возле мусорных контейнеровКриминал
В Краснодаре в шалаше заживо сгорел мужчинаГород
Полицейские две недели ищут пропавших мать и сына из КраснодараГород
В Адлерском районе туристы нашли труп мужчиныКриминал
Под Краснодаром девушка убила отца, защищая матьКриминал
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийстваКриминал
Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажуКриминал
Россиянка вернулась с того света после своих похоронЗдоровье
«Мазда» сбила насмерть студентку в НовороссийскеКриминал
Девочка-подросток погибла при столкновении двух гидроциклов на КубаниПроисшествия
В Сочи на пляж санатория вынесло тело утопленницыПроисшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
В убийстве сочинской пенсионерки подозревают ее внучкуКриминал
На берегу Кубани прохожие обнаружили труп женщиныКриминал
По факту гибели ребенка, упавшего в подвал в Кущевской, возбужденоПроисшествия
В Темрюке в больнице умер 3-летний ребенокПроисшествия
Прохожие обнаружили труп со следами инъекций в паховой областиПроисшествия
Трое извергов забили до смерти и подожгли женщинуКриминал
Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионеркеКриминал
В морге подменили тела умершихПроисшествия
В Краснодаре женщина выпрыгнула с 11 этажаПроисшествия
91-летняя старушка умерла во время сексаГлавное