Появились подробности смерти молодой мамы на кладбище

В Сочи обнаружили обезображенный труп 18-летней местной жительницы.



Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», возле дороги за оградой старого кладбища было найдено разлагающееся тело Елены М. Одна из ладоней погибшей, была пробита острием могильной ограды, на которой повисло тело. Другую руку обглодали бродячие собаки. Тело Елены пролежало на кладбище более недели.



По одной из версий, молодая женщина упала на ограду, повредила артерию и скончалась от обильной кровопотери. По словам близких и друзей, произошедшее следствие предварительно назвало «несчастным случаем», но у родных 18-летней погибшей другая версия ее смерти. Они утверждают, что на теле девушки были видны следы удушения и пыток.



Однако в краевом СК опровергли данную информацию, сообщив, что следов насильственной смерти на теле Елены М. не обнаружено.



По данному факту проводится доследственная проверка. Назначено проведение судмедэкспертизы, - прокомментировала «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.



Кроме того, у друзей друзья Елены есть еще одна версия ее гибели. Они считают, что несчастную якобы накачали наркотиками и выбросили на кладбище уже мертвой.



Подробности трагической истории рассказала «Живой Кубани» подруга погибшей Анна Д*. Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», возле дороги за оградой старого кладбища было найдено разлагающееся тело Елены М. Одна из ладоней погибшей, была пробита острием могильной ограды, на которой повисло тело. Другую руку обглодали бродячие собаки. Тело Елены пролежало на кладбище более недели.По одной из версий, молодая женщина упала на ограду, повредила артерию и скончалась от обильной кровопотери. По словам близких и друзей, произошедшее следствие предварительно назвало «несчастным случаем», но у родных 18-летней погибшей другая версия ее смерти. Они утверждают, что на теле девушки были видны следы удушения и пыток.Однако в краевом СК опровергли данную информацию, сообщив, что следов насильственной смерти на теле Елены М. не обнаружено.По данному факту проводится доследственная проверка. Назначено проведение судмедэкспертизы, - прокомментировала «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.Кроме того, у друзей друзья Елены есть еще одна версия ее гибели. Они считают, что несчастную якобы накачали наркотиками и выбросили на кладбище уже мертвой.Подробности трагической истории рассказала «Живой Кубани» подруга погибшей Анна Д*.











По словам девушки, 18-летняя Лена была матерью-одиночкой. Ее сыну недавно исполнилось пять месяцев. Своего отца малыш никогда не видел - Елена разошлась с ним еще до рождения ребенка. С малышом помогала бабушка. Елена жила с ней, дедом отцом и мачехой.

Отношения с семьей у молодой матери были сложные.



- Лена часто уходила гулять и пропадала на два-три дня, но всегда была связи, а тут она просто исчезла. Бабушка в полицию не ходила, надеялась, что Лена сама вернется. Она только обзванивала знакомых и спрашивала, где ее внучка, а никто не знает, - вспоминает подруга погибшей Анна Д.



Версию с наркотиками, родственники также рассматривают, ведь Елена частенько нарушала закон.



- Она не была наркозависимой, но наркотики иногда употребляла. Если честно, она просто очень хотела похудеть, - рассказывает Анна.











Таким образом, версию убийства в семье девушки также рассматривают, ведь запрещенные вещества Елена принимала в сомнительных компаниях.



Похоронили погибшую 2 сентября, недалеко от места, где нашли ее тело.



* - Имя и фамилия изменены по просьбе собеседника







Источник: www.livekuban.ru