Нападение на полицейских в Краснодаре: как это было

Уголовное дело, один раненый, один задержанный и двое в розыске - таков итог перестрелки на стационарном посту полиции в Краснодаре.



По официальной информации, днем 28 августа, на стационарном посту полиции в Краснодаре был остановлен автомобиль марки "Toyota Camry". В салоне иномарки находился водитель и два пассажира. Полицейский потребовал показать документы, в результате чего 21 летний водитель автомобиля ударил полицейского и несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета. В результате стрельбы один из стражей правопорядка был ранен в область шеи и головы. Им оказался стажер. В это время один из злоумышленников покинул машину и скрылся. Второй также предпринял попытку к бегству, но был задержан. Стрелявший водитель сел за руль иномарки и попытался скрыться.



В ходе полицейской погони злоумышленник совершил ДТП на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова. Этот момент попал в объектив камер ЕДДС, они же зафиксировали как молодой человек бросил автомобиль и убежал в ближайшие дворы. В руках у злоумышленника было оружие неустановленного образца.





Место ДТП было оцеплено, велись следственные мероприятия. В распоряжении "Живой Кубани" попали фотографии с места осмотра автомобиля преступников. Из машины были изъяты несколько автоматов, пистолет и боеприпасы.











На территории Краснодара была введена специальная операция, направленная на розыск и задержание подозреваемого, к полицейским присоединились бойцы СОБРа и ОМОНа.



Один из жителей Фестивального микрорайона сообщил корреспонденту "Живой Кубани", что выстрелы были слышны на улице Яна Полуяна и Атарбекова.



- Сначала звуки, похожие на выстрелы, были слышны с улицы Воровского, затем со стороны улицы Яна Полуяна, - рассказывает местный житель.



Как сообщили "Живой Кубани" жители дома Яна Полуяна, 56, в их доме работали полицейские. Как стали известно позже, по этому адресу проживает один из преступников, а именно Медведев Никита Сергеевич, 1996 года рождения. По месту проживания преступник обнаружен не был. Полицейскими были розданы ориентировки и на второго сбежавшего преступника: Карачкин Дмитрий Алексеевич, 1992 года рождения.









По всему Фестивальному району работали силовики. Улицу Тургенева перекрыли на несколько кварталов, район контролировали бойцы Росгвардии. Постепенно город захватывала истерия, в социальных сетях стало появляться много непроверенной информации. Одни сообщали о первых жертвах краснодарского стрелка, другие выкладывали в социальную сеть фотографии трупов преступников. В обоих случаях информация не подтвердилась.



Движение в районе пересечения двух улиц (Тургенева и Атарбекова) было перекрыто. Ограничения коснулись не только частного, но и муниципального транспорта. Временно были изменены троллейбусные маршруты №2, 6, 9, 10 и автобусный маршрут №2, движение общественного транспорта восстановили лишь поздним вечером. Практически весь город встал в одной огромной пробке.



Что касается жителей Фестивального микрорайона, который оказался в эпицентре событий, то здесь большинство горожан были перепуганы не на шутку. Некоторые из них просили родственников не возвращаться домой из-за опасной обстановки, вторые в этот вечер решили остаться у друзей в соседних районах.



Ближе к ночи в СМИ появилась информация о гражданине, которого удалось задержать на стационарном посту сразу же после стрельбы. Им оказался Владислав Гмыря, бывший лидер ультраправых. Экстремистское сообщество, о котором идет речь - "Пит Буль". По данным "Интерфакса", с 2007 года члены этой группировки (среди которых были в основном молодые люди) нападали на людей неславянской внешности и избивали их. При этом на лицах у нападавших были медицинские маски. Возглавлял ее Владислав Гмыря, известный в узких кругах как "Рон". По данным источника в правоохранительных органах, "Рон" в 2010 году получил тюремный срок за создание экстремистского сообщества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



По истечению дня, 29 августа, поиски двух подозреваемых (21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин) продолжаются.



В краевом управлении СК России было возбуждено уголовное дело по статье 317 и статье 318 УК РФ.



Однако кроме потрясения от громкого происшествия, краснодарцы были приятно удивлены простой человеческой добротой. Речь идет о водителе маршрута № 129, известно, что его зовут Сергей.



- По пути маршрута очень подолгу стояли, люди вымотанные, народа набилось много, т.к. долго не было транспорта. Водитель остановился около магазина, вышел, купил несколько больших бутылок с водой, стаканы, и дал их людям в салон, - пишет жительница Краснодара в социальных сетях.

Источник: www.livekuban.ru