Регистрация
Важные темы
» » Шок! Студентку обезглавили и расчленили в одном из сибирских городов России. Подробности


Шок! Студентку обезглавили и расчленили в одном из сибирских городов России. Подробности

Вчера, 12:32

Обвиняемый в убийстве студентки в Томске совершил преступление на почве личных неприязненных отношений с погибшей.

 

 

Перед тем, как расчленить томичку, он ее начал душить, озвучила судья в ходе избрания меры пресечения обвиняемому в Кировском районном суде в среду, пишет news.vtomske.ru

Ранее сообщалось, что 31 июля у озера в Ботсаду на Степановке обнаружена голова пропавшей 29 июля томской студентки. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Последний раз девушку видели в Лагерном саду в ночь ее пропажи. В короткие сроки подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания. В результате поисковых мероприятий были обнаружены все части тела девушки.

В среду, 2 августа, обвиняемого Александра Альтапова заключили под стражу на два месяца.

«Установлено, что в дневное время 30 июля Альтапов находился в квартире на улице Красноармейской в Томске. На почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта с погибшей, с целью убийства сдавливал руками органы ее шеи до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Совершив вышеуказанное преступление, он, вооружившись ножом, расчленил труп и разбросал фрагменты тела в различных частях Томска. 1 августа был задержан по подозрению в совершении вышеуказанного преступления», — сказала судья Анастасия Карцева.

Обвиняемый Альтапов сказал журналистам, что он признает себя виновным.

Источник: news.vtomske.ru



Прочитали - 174
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Обвиняемый в убийстве краснодарской мотоциклистки рассказал причину преступления

Обвиняемый в убийстве краснодарской мотоциклистки рассказал причину

Криминал
Шок: пассажир убил таксиста и сам развез его клиентов по городу

Шок: пассажир убил таксиста и сам развез его клиентов по городу

Криминал
Обвиняемому в жестоком убийстве девочки экс-полицейскому вынесут приговор

Обвиняемому в жестоком убийстве девочки экс-полицейскому вынесут

Криминал
Трех школьниц изнасиловал за один час 66-летний педофил

Трех школьниц изнасиловал за один час 66-летний педофил

Главное
Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка

Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка

Город
Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

Появились подробности убийства младенца в Краснодаре

Криминал
Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Труп женщины на пляже обнаружили в Сочи

Криминал
Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Криминал
В Краснодарском крае найдены тела еще двух пропавших десантников

В Краснодарском крае найдены тела еще двух пропавших десантников

Криминал
В Краснодаре нашли тело сожженной девушки

В Краснодаре нашли тело сожженной девушки

Криминал
Очевидцы хладнокровно снимали резню на трассе. ВИДЕО

Очевидцы хладнокровно снимали резню на трассе. ВИДЕО

Криминал
Молодая россиянка убила новорожденного сына и закопала его в огороде

Молодая россиянка убила новорожденного сына и закопала его в огороде

Главное
В Сочи молодая мать убила новорожденного сына и закопала его в огороде

В Сочи молодая мать убила новорожденного сына и закопала его в огороде

Криминал
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

Криминал
Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Родители сожгли тело приемной дочери и инсценировали ее пропажу

Криминал
Убийца сочинской школьницы отсидел за изнасилование малолетней

Убийца сочинской школьницы отсидел за изнасилование малолетней

Криминал
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве бабушки и трех детей

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве бабушки и трех детей

Криминал
Няня-убийца, обезглавившая ребенка, признана невменяемой

Няня-убийца, обезглавившая ребенка, признана невменяемой

Общество
Подростки жестоко убили предполагаемого педофила и сняли происходящее на видео

Подростки жестоко убили предполагаемого педофила и сняли происходящее

Криминал
Житель Кубани ножницами заколол библиофила

Житель Кубани ножницами заколол библиофила

Криминал
В Сочи по подозрению в убийстве младенца задержана его предполагаемая мать

В Сочи по подозрению в убийстве младенца задержана его предполагаемая

Криминал
Трое военных убили двух медсестер чтобы сбежать из психиатрического отделения

Трое военных убили двух медсестер чтобы сбежать из психиатрического

Криминал
Шок! 15-летний подросток вырезал свою семью

Шок! 15-летний подросток вырезал свою семью

Криминал
Из полиции похищены 246 единиц оружия и боеприпасы

Из полиции похищены 246 единиц оружия и боеприпасы

Главное
Женская дружба: студентки продали свою подругу в сексуальное рабство

Женская дружба: студентки продали свою подругу в сексуальное рабство

Криминал
4-летнего мальчика приговорили к пожизненному лишению свободы

4-летнего мальчика приговорили к пожизненному лишению свободы

Происшествия
В Кущевском районе мужчина расчленил и сжег свою возлюбленную

В Кущевском районе мужчина расчленил и сжег свою возлюбленную

Криминал
Трое извергов забили до смерти и подожгли женщину

Трое извергов забили до смерти и подожгли женщину

Криминал
Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Криминал
Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупом

Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупом

Главное
В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

Криминал
ЧОПовцы до смерти избили покупателя магазина

ЧОПовцы до смерти избили покупателя магазина

Происшествия
На Кубани задержан лже-полицейский, представлявшийся заместителем начальника ГИБДД

На Кубани задержан лже-полицейский, представлявшийся заместителем

Криминал
Задержан убийца краснодарского таксиста

Задержан убийца краснодарского таксиста

Криминал
В Кущевском районе разнорабочего осудят за убийство на ферме

В Кущевском районе разнорабочего осудят за убийство на ферме

Криминал
Стало известно об окончательных итогах расследования убийства Бориса Немцова

Стало известно об окончательных итогах расследования убийства Бориса

Криминал
Шестеро детей найдены убитыми и расчленёнными в квартире в Нижнем Новгороде

Шестеро детей найдены убитыми и расчленёнными в квартире в Нижнем

Криминал
Сибиряк устроил стрельбу, защищая своё парковочное место

Сибиряк устроил стрельбу, защищая своё парковочное место

Криминал
Краснодарца осудят за изнасилование и убийство девушки

Краснодарца осудят за изнасилование и убийство девушки

Криминал
СКР перечислил все возможные причины убийства Бориса Немцова

СКР перечислил все возможные причины убийства Бориса Немцова

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+