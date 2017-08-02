Шок! Студентку обезглавили и расчленили в одном из сибирских городов России. Подробности

Обвиняемый в убийстве студентки в Томске совершил преступление на почве личных неприязненных отношений с погибшей.

Перед тем, как расчленить томичку, он ее начал душить, озвучила судья в ходе избрания меры пресечения обвиняемому в Кировском районном суде в среду, пишет news.vtomske.ru

Ранее сообщалось, что 31 июля у озера в Ботсаду на Степановке обнаружена голова пропавшей 29 июля томской студентки. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Последний раз девушку видели в Лагерном саду в ночь ее пропажи. В короткие сроки подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания. В результате поисковых мероприятий были обнаружены все части тела девушки.

В среду, 2 августа, обвиняемого Александра Альтапова заключили под стражу на два месяца.

«Установлено, что в дневное время 30 июля Альтапов находился в квартире на улице Красноармейской в Томске. На почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта с погибшей, с целью убийства сдавливал руками органы ее шеи до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Совершив вышеуказанное преступление, он, вооружившись ножом, расчленил труп и разбросал фрагменты тела в различных частях Томска. 1 августа был задержан по подозрению в совершении вышеуказанного преступления», — сказала судья Анастасия Карцева.

Обвиняемый Альтапов сказал журналистам, что он признает себя виновным.