Женщина чудом спаслась от насильника на ж/д станции
В отношении жителя Краснодара возбуждено уголовное дело.
По версии правоохранителей, 44-летний преступник около двух часов ночи залез в окно поста безопасности и напал на женщину. Злоумышленник схватил беззащитную гражданку за шею и стал требовать интимную близость. В противном случае он пообещал убить жертву.
Как выяснила «Живая Кубань», женщине удалось позвонить дежурному по переезду «Мышастовка» и рассказать о случившемся. Преступник испугался полиции и убежал.
Далее подозреваемого задержали сотрудниками правоохранительных органов.
- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.
Источник: www.livekuban.ru
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