Регистрация
Важные темы
» » Женщина чудом спаслась от насильника на ж/д станции


Женщина чудом спаслась от насильника на ж/д станции

10-07-2017, 22:57

В отношении жителя Краснодара возбуждено уголовное дело.

 

Женщина чудом спаслась от насильника на ж/д станции


По версии правоохранителей, 44-летний преступник около двух часов ночи залез в окно поста безопасности и напал на женщину. Злоумышленник схватил беззащитную гражданку за шею и стал требовать интимную близость. В противном случае он пообещал убить жертву.

Как выяснила «Живая Кубань», женщине удалось позвонить дежурному по переезду «Мышастовка» и рассказать о случившемся. Преступник испугался полиции и убежал.

Далее подозреваемого задержали сотрудниками правоохранительных органов.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

 

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 203
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В Краснодаре вор уснул на месте преступления

В Краснодаре вор уснул на месте преступления

Криминал
7-летняя девочка умерла после того как выпила стакан вина

7-летняя девочка умерла после того как выпила стакан вина

Происшествия
На Кубани бывшего следователя оштрафовали на полтора миллиона рублей

На Кубани бывшего следователя оштрафовали на полтора миллиона рублей

Криминал
Мужчина сжег любимую в порыве ревности

Мужчина сжег любимую в порыве ревности

Криминал
Парень выпал с балкона 19-го этажа в Краснодаре

Парень выпал с балкона 19-го этажа в Краснодаре

Происшествия
Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Жителям Краснодара предлагали за деньги устроиться в полицию

Криминал
К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились следователи и криминалисты

К поискам 10-летнего мальчика в Белореченском районе подключились

Происшествия
Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

Мужчина зарезал любовницу за СМС-сообщения

Криминал
Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Убийцу двух человек разыскивают в Краснодаре

Криминал
Изуродованные трупы матери и дочери нашли в Сочи

Изуродованные трупы матери и дочери нашли в Сочи

Криминал
В Краснодаре на берегу реки изнасиловали 20-летнюю девушку

В Краснодаре на берегу реки изнасиловали 20-летнюю девушку

Криминал
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

В центре Краснодара на глазах у друзей скончался парень

Происшествия
Вырваться из плена насильника жертве из Краснодара помогла записка

Вырваться из плена насильника жертве из Краснодара помогла записка

Криминал
Кавказская овчарка загрызла годовалую девочку

Кавказская овчарка загрызла годовалую девочку

Происшествия
На Кубани завели уголовное дело на одного из подростков, подорвавшихся на газолине

На Кубани завели уголовное дело на одного из подростков,

Город
Житель Кубани задушил невесту в порыве ревности

Житель Кубани задушил невесту в порыве ревности

Криминал
На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

На Кубани труп в колодце нашли спустя три недели после убийства

Криминал
Убийца сочинской школьницы отсидел за изнасилование малолетней

Убийца сочинской школьницы отсидел за изнасилование малолетней

Криминал
Кондратьев о ситуации с главой Динского района: «Неприкасаемых быть не может»

Кондратьев о ситуации с главой Динского района: «Неприкасаемых быть

Город
Кубанский насильник сломал челюсть своей жертвы в момент нападения

Кубанский насильник сломал челюсть своей жертвы в момент нападения

Криминал
Начальник сочинской стройки ответит за гибель рабочего

Начальник сочинской стройки ответит за гибель рабочего

Город
Житель Кубани убил друга топором и лег спать

Житель Кубани убил друга топором и лег спать

Криминал
На Кубани электричка Краснодар – Ростов сбила женщину

На Кубани электричка Краснодар – Ростов сбила женщину

Транспорт
В Сочи пьяный мужчина отпустил девочку-заложницу

В Сочи пьяный мужчина отпустил девочку-заложницу

Криминал
На Кубани лихач протащил полицейского по трассе, зажав его руку стеклоподъемником

На Кубани лихач протащил полицейского по трассе, зажав его руку

Транспорт
Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю мать

Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю мать

Происшествия
В Ейске сын забил мать насмерть, не вытерпев оскорблений

В Ейске сын забил мать насмерть, не вытерпев оскорблений

Криминал
В Краснодаре угонщики вырывали велосипедные замки, привязав их тросом к авто

В Краснодаре угонщики вырывали велосипедные замки, привязав их тросом

Криминал
Убийца из Усть-Лабинска отрезал гениталии своей жертве

Убийца из Усть-Лабинска отрезал гениталии своей жертве

Криминал
Сочинские полицейские попали под следствие за продажу наркотиков

Сочинские полицейские попали под следствие за продажу наркотиков

Криминал
Пьяные работники автосервиса сожгли коллегу в багажнике автомобиля

Пьяные работники автосервиса сожгли коллегу в багажнике автомобиля

Криминал
13-летняя девочка умерла в реанимации после того как проглотила шарик

13-летняя девочка умерла в реанимации после того как проглотила шарик

Происшествия
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное дело

Происшествия
Житель Кубани поджег поезд «Назрань-Москва»

Житель Кубани поджег поезд «Назрань-Москва»

Криминал
Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Убийца нанес почти 40 ударов ножницами сочинской пенсионерке

Криминал
Полицейский из Сочи приобрел угнанный Range Rover

Полицейский из Сочи приобрел угнанный Range Rover

Криминал
Краснодарец призывал уничтожать славян

Краснодарец призывал уничтожать славян

Криминал
В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске насильника

Криминал
В Сибири мать сбросила двоих детей с окна 8 этажа

В Сибири мать сбросила двоих детей с окна 8 этажа

Происшествия
Сибирячка заковала мужа в цепь, мужчина погиб

Сибирячка заковала мужа в цепь, мужчина погиб

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+