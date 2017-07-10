Женщина чудом спаслась от насильника на ж/д станции

В отношении жителя Краснодара возбуждено уголовное дело.



По версии правоохранителей, 44-летний преступник около двух часов ночи залез в окно поста безопасности и напал на женщину. Злоумышленник схватил беззащитную гражданку за шею и стал требовать интимную близость. В противном случае он пообещал убить жертву.



Как выяснила «Живая Кубань», женщине удалось позвонить дежурному по переезду «Мышастовка» и рассказать о случившемся. Преступник испугался полиции и убежал.



Далее подозреваемого задержали сотрудниками правоохранительных органов.



- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Источник: www.livekuban.ru